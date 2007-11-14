Для хворих на грип створені спеціальні правила етикету

Професор Джон Оксфорд із медичної школи Куїн Мері в Лондоні розробив і опублікував спеціальні правила етикету й гігієни для хворих на грип.

Професор повідомив, що насамперед, хворим на грип не потрібно під час чхання або кашлю закривати обличчя руками, на які потрапляють віруси з організму. Краще це зробити за допомогою рукава чи зігнутої в лікті руки. Це допоможе уникнути перенесення вірусів під час рукостискання.

Також носові хустки повинні бути одноразовими, але в жодному разі не тканьові, тому що на останніх створюються оптимальні умови для розмноження мікроорганізмів.

Ну і найголовніше, на думку професора Оксфорда, навчитися правильно мити руки. Це треба робити регулярно й щоразу після того, як закриваєш обличчя руками. Мити руки потрібно обов’язково гарячою водою з милом і чим довше, тим краще.

За допомогою таких простих правил, на думку вченого, можна значно знизити рівень захворюваності на грип і зупинити поширення вірусної інфекції.

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