Розпочався Всеукраїнський тиждень здоров’я, присвячений боротьбі з гіпертонією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, щороку 7 квітня з нагоди створення у 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров`я відзначається Всесвітній день здоров`я.

Темою Всесвітнього дня здоров`я у 2013 році визначено гіпертонію. Тиждень пройде під девізом "Слідкуйте за своїм кров`яним тиском - скоротіть ризик інфаркту та інсульту".

Україна як член ВООЗ та один із її засновників традиційно відзначає цей день. Цього року впродовж тижня з 1 по 7 квітня Міністерство охорони здоров`я проведе низку інформаційних та профілактичних заходів, присвячених боротьбі з гіпертонічними захворюваннями. Зокрема, 4 квітня відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, організована спільними зусиллями МОЗ, Національної академії медичних наук, Національного медичного університету імені О.О.Богомольця та Бюро ВООЗ в Україні.

Підвищена увага до проблем артеріальної гіпертензії обумовлена тим, що вона є провідним чинником ризику розвитку серцево-судинних захворювань, які найбільшою мірою впливають на рівень смертності населення.

Про масштаби цієї проблеми у світі свідчить той факт, що гіпертонія виявляється у кожної третьої дорослої людини. Частка людей з підвищеним кров`яним тиском з віком зростає - від однієї людини з десяти у віці від 20 до 40 років до п`яти з десяти у віці від 50 до 60 років. Вказаний чинник ризику спричиняє 2/3 усіх хвороб системи кровообігу і щорічно призводить до більш ніж 9 млн випадків смертей у світі.

В Україні значна поширеність артеріальної гіпертензії серед населення обумовила збільшення кількості хвороб системи кровообігу протягом 1991-2011 рр. утричі. Смертність від серцево-судинної патології становить 66,3% загального показника.

Відомо, що високому кров`яному тиску та хворобам системи кровообігу можна запобігати шляхом профілактики, раннього виявлення та своєчасного і якісного лікування.

В Україні майже рік тому було розпочато реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби, яка принесла позитивні результати для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.