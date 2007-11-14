Ученим заборонять клонувати людину

Згідно з прогнозами американських та італійських генетиків, у найближчі два роки клонування людини стане не тільки реальним, але й неминучим. У свою чергу експерти ООН вважають, що необхідно накласти мораторій на клонування до вироблення міжнародної конвенції.

При цьому експерти повідомляють, що клон людини може з`явитися раніше, ніж світова спільнота встигне виробити законодавчі рамки. "Тому ми вважаємо, що в нинішніх умовах треба ввести тимчасовий мораторій на всі наукові розробки, пов`язані з клонуванням людини", – сказала доктор Чамундісварі Куппусвамі.

Документ, вироблений для лідерів націй, був оприлюднений саме того дня, коли група американських учених уперше змогла створити десятки життєздатних клонованих ембріонів з тканин дорослого примату – 10-річного самця макака-резус. Новий метод обіцяє підвищити ефективність перетворення людських яйцеклітин на клоновані ембріони.

"Ми закликаємо держави повернутися до проблеми законодавчих рамок клонування, які повинні бути прийняті під егідою ООН. Націям належить зробити вибір між повною забороною на розробки, що стосуються клонування людини, або обмежити сферу терапевтичним клонуванням-відтворенням окремих органів людини. Інакше нам доведеться скоро приймати конвенцію про захист прав клонів", – сказала доктор Куппусвамі.

Наприклад, Ватикан вже виступив проти експерименту над людиною на рівні клітини. При цьому використання ембріона в терапевтичних цілях викликає неприйняття у багатьох етносів і груп, оскільки людський ембріон і людська клітка вже самі по собі є носіями життя.

У Канаді, наприклад, спроба штучної репродукції людини буде покарана тюремним ув`язненням на строк до десяти років і штрафом до півмільйона канадських доларів. Швеція і Швейцарія вже наклали заборону на клонування. Таку ж міру ввів спочатку і Китай, проте потім вирішив наукові дослідження з терапевтичного клонування. Франція як виняток вирішила дослідження на рівні кліток ембріона.

"Якщо нації можуть прийти до компромісу з приводу повної заборони на клонування людини, то питання чисто наукових досліджень залишається вельми спірним і суперечливим", – додала доктор.

Багато країн намагаються відстояти право на свободу наукових розробок з клонування, посилаючись на те, що роблять це винятково на користь людства. При цьому клони здатні позбавити людей від багатьох генетичних захворювань, налагодити індустрію трансплантантів, тоді як сотні тисяч людей у світі страждають від ліміту донорських органів.

Нагадаємо, що в 2005 році було прийнято Декларацію ООН з Клонування Людини, на підтримку якої проголосували 85 держав з 192. 50 держав ввели на національному рівні заборону на клонування людини, виробництво ж клонів не регламентоване в жодній країні.

Перший у світі клон-овечка на ім`я Доллі з`явилася 9 років тому і прожила вдвічі менше звичайної вівці. Після клонування вчені дійшли висновку, що природу обдурити не вдалося, і генетичний вік Доллі при народженні вже був рівний віку шестирічного донора.

За матеріалами lenta.ru