Фізичне здоров’я людини залежить від душевного стану

Захисна оболонка людини – аура

Лікувальна сила - в думках. Саме від позитиву чи негативу душевного стану залежить фізичне здоров’я людини, наголошують вчені. Захисна енергетична оболонка людини – аура – руйнується від зовнішньої негативної інформації, на яку реагує організм. Спеціалісти з вивчення біоенергетичних полів впевнені: більшість ракових захворювань походять від негативу. ICTV

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