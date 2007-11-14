Фізичне здоров’я людини залежить від душевного стану
12:20, 14 листопада 2007Країна
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Захисна оболонка людини – аура
Лікувальна сила - в думках. Саме від позитиву чи негативу душевного стану залежить фізичне здоров’я людини, наголошують вчені.
Захисна енергетична оболонка людини – аура – руйнується від зовнішньої негативної інформації, на яку реагує організм.
Спеціалісти з вивчення біоенергетичних полів впевнені: більшість ракових захворювань походять від негативу.
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