Фізичне здоров’я людини залежить від душевного стану

12:20, 14 листопада 2007
Країна
13

Захисна оболонка людини – аура

Лікувальна сила - в думках. Саме від позитиву чи негативу душевного стану залежить фізичне здоров’я людини, наголошують вчені.

Захисна енергетична оболонка людини – аура – руйнується від зовнішньої негативної інформації, на яку реагує організм.

Спеціалісти з вивчення біоенергетичних полів впевнені: більшість ракових захворювань походять від негативу.

ICTV

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter