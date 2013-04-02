Яблуко допоможе прокинутися та збадьоритися

Замість кави, щоб прокинутися і отримати заряд бадьорості, можна випити склянку води або з`їсти яблуко, вважають британські дослідники, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Вчені вивчили властивості продуктів і напоїв, які дають заряд бадьорості і допомагають швидше прокинутися. З`ясувалося, що бадьорить зранку саме стакан питної води. Багато лікарів рекомендують починати ранок зы склянки некип`яченої води кімнатної температури. Така вода сприяє пробудженню організму, знімає напругу і втому.

Далі в списку замінників кави йде шоколад, до складу якого входять какао-боби, що тонізують організм. Крім того, шоколад сприяє виробленню ендорфінів – гормонів щастя.

Також фахівці знайшли ще один корисний фрукт, здатний замінити каву, – червоне яблуко. У ньому багато клітковини і вітамінів. Крім того, заміною кави назвали горіхи, вівсяну кашу і зелений чай.