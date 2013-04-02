Як зробити нігті здоровими та доглянутими

Красиві, здорові і доглянуті нігті дуже впливають на привабливість наших рук. І навпаки - неохайні нігті особисто мене би змусили сором`язливо заховати руки за спину.

В демісезонний період, коли весь організм відчайдушно чекає на весну, нігті - не виняток. І щоб допомогти їм швидше і безболісніше пережити "кризу", майстри медичного манікюру і дерматологи рекомендують регулярно зміцнювати нігті і піклуватися про них:

- Щодня наносити живильний крем на руки.

- Щодня використовувати олію для кутикули - вона сприяє зростанню і зміцненню нігтів.

- Робити ванночки і маски для нігтів щотижня:

1. Ванночка з сіллю (морською або куховарською).

На 2 склянки теплої води беремо 1 столову ложку солі. Тримати руки в сольовому розчині 15-20 хвилин. Вийняти руки, протерти рушником і змастити живильним кремом.

2. Ванночка з олією.

У теплу рослинну олію додаємо 5 крапель лимонного соку і 3 краплі йоду. Або змішується рослинна олія з яблучним оцтом в рівних пропорціях. Тримати руки у ванні протягом 10 хвилин.

3. Маска з соком лимона.

Робиться суміш з 1 столової ложки лимонного соку і 1 чайної ложки солі. Суміш втираємо в нігті, змиваємо за 20 хвилин. Руки витираємо насухо і змащуємо живильним кремом. Якщо на руках є ранки і тріщини, то таку процедуру робити не рекомендується.

4. Маска з червоним перцем.

Половина чайної ложки червоного меленого перцю змішати з невеликою кількістю живильного крему. Готову суміш розігріваємо на водяній бані і наносимо товстим шаром на нігті. Змиваємо через 15-20 хвилин.

- Обов`язково робити всю домашню роботу в господарських рукавичках.

- Не використовувати ножиці для стрижки нігтів (в домашніх умовах їх взагалі краще спилювати).

- Підпилювати нігті суворо в одному напрямку і використовувати для цього правильну пилку з зарністістю 180-240 грит.

- Харчуватися збалансовано і обов`язково отримувати достатню кількість кальцію.

- Регулярно робити манікюр у салоні.

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