Прес-конференція на тему: “Як вижити хворому хворобою Паркінсона в Україні?”. Як забезпечити безкоштовними ліками хворих на цю хворобу, що на сьогодні в державі майже відсутнє? Як допомоги рідним та близьким хворого у спілкуванні та у адаптації до проживання з ним. Для вирішення цих та багатьох інших питань ініційовано створення Асоціації хворих хворобою Паркінсона, яка ставить за мету навчити хворого та його близьких жити в вимушених умовах пристосування до хвороби. У прес-конференції візьме участь ініціатор створення Асоціації, хворий на хворобу Паркінсона Сергій Буйновський, (41 рік) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 80982272739. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.