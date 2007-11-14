Прес-конференція на тему:”Вакцинація проти кору та краснухи захистить Україну”. Організатори - Всесвітня організація охорони здоров’я, Дитячий фонду ООН(ЮНІСЕФ) та Міністерство охорони здоров’я України. Європейське регіональне бюро ВООЗ поставило за мету усунути кір та краснуху до 2010року. МОЗ України, за підтримки ВООЗ та ЮНІСЕФ, розробив стратегію з додаткової імунізації осіб віком від 16 до 29 років. Запрошені: зав.відділу профілактики інфекційних хвороб МОЗ України Людмила Мухарська; заст..представника Бюро ЮНІСЕФ в Україні Ріта Путяйнен; епідеміолог, Центр контролю та профілактики захворювань (Атланта) Амра Узіканін; медичний радник ВООЗ Чінара Айдиралієва; медичний радник, Бюро ВООЗ в Україні Катерина Булавінова, консультант ВООЗ Маргарита Баласанян (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 425 8828 дод. 78417, e-mail: korenevychm@who.org.ua