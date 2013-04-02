П'ять продуктів-помічників від весняного авітамінозу

Хоча весна ніяк не хоче приходити в Україну, весняний авітаміноз нагадав про себе дуже навіть вчасно. Дієтологи радять боротися з ним десятками різних продуктів - складається таке враження, що отримати правильну дозу вітамінів можна тільки якщо їсти цілий день без перепочинку. А як же дієта і нові обтягуючі джинси? Tochka.net вибрала такі продукти, в яких міститься велика кількість відразу декількох вітамінів і мікроелементів, а калорій небагато.

Темно-зелені овочі. Про який би з основних вітамінів ти не читала, в списку найкращих джерел напевно знайдеш саме темно-зелені овочі. Наприклад, броколі - серед лідерів за вмістом вітамінів А та С (особливо важливо саме навесні), фолієвої кислоти. Зверни увагу: при варінні більшість корисних речовин з брокколі руйнуються, а от приготування на пару або в мікрохвильовій печі істотним чином на кількість вітамінів не впливають.

Ще один з роду темно-зелених - шпинат. Фолієва кислота, вітаміни Е, D і К, кальцій, магній, залізо - все в цих звичайних листках. Краще всього використовувати шпинат для зелених салатів (причому не різати, а рвати руками) або на крайній випадок - швидко протушкувати на гарячій сковороді і відразу після смаження опустити в крижану воду, щоб зупинити приготування.

Рослинні олії. Шорстка шкіра рук і лущення на обличчі - часті весняні неприємності, викликані дефіцитом вітаміну Е. Не забувай додавати рослинні олії в салатну заправку, в каші замість масла, навіть в суп, якщо він приготований на овочевому бульйоні. Підійдуть соняшникова, оливкова, горіхова, кунжутна олії. А пара столових ложок льняної олії допоможуть ще й отримати денну норму омега-з кислот.

Кефір або йогурт. Натуральні кисломолочні продукти низькокалорійні, містять кальцій, вітамін В2, фосфор, калій і йод. А якщо ти не любиш смак чистого кефіру і йогурту, спробуй зробити з ними смузі. З молочними продуктами відмінно працюють банан, фініки, горіхи і навіть яблука.

Бобові. Квасоля, нут, сочевиця, горох - ці продукти підживлять організм фолієвою кислотою, тіаміном, залізом, магнієм і калієм. Істотних переваг бобових над іншими продуктами відразу дві. По-перше, в них міститься багато білка, якого не вистачає в раціоні більшості людей. По-друге, для зберігання бобових не потрібні хімікати або заморожування, тож навіть в кінці зими вони являють собою чистий натуральний продукт.

Лосось. Ми не закликаємо ласувати червоною рибою кожен день, адже вона досить жирна. Тим не менш, період весняного авітамінозу - саме той час, коли варто її собі дозволяти почастіше. У лососеві, крім відомої тобі поліненасиченої омега-3 жирної кислоти, міститься відразу кілька вітамінів групи В, вітаміни Е і D, а також калій.

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