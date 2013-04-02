Грищенко відзначає позитивні зрушення у протидії ВІЛ/ СНІДу

Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко відзначає позитивні зрушення у сфері протидії ВІЛ-інфекції та СНІДу в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, К.Грищенко взяв участь у конференції з підбиття підсумків виконання програми 6-го раунду «Підтримка з метою профілактики ВІЛ та СНІД, лікування і догляду для найуразливіших верств населення в Україні» за підтримки Глобального фонду (2007-2012).

Під час свого виступу К.Грищенко наголосив на тому, що результати впровадження Програми свідчать про важливі позитивні зрушення нашої держави у сфері протидії ВІЛ-інфекції та СНІДу.

«Здобутки на цьому напрямі вже визнала міжнародна спільнота, і український досвід пропонується до використання іншими країнами. Україна в світі стає не ілюстрацією проблем, а ілюстрацією ефективних рішень. Це і є головна оцінка діям уряду, причетних відомств, громадських організацій, всіх тих, хто останні п’ять років день в день втілював увесь комплекс заходів програми», - підкреслив віце-прем’єр.

За словами К.Грищенка, вдалося вибудувати ефективний механізм партнерства та міжсекторальної взаємодії, що сьогодні дає можливість говорити про розширення доступу до профілактики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-позитивних людей.

«Антиретровірусну терапію отримали понад 11 тисяч ВІЛ-позитивних людей, послугами з профілактики охоплено більше 700 тисяч представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ. Близько 41% ВІЛ‑інфікованих громадян, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом в закладах охорони здоров’я, отримали послуги з догляду та підтримки. Найголовніше – вже цього року ми констатуємо перші ознаки стабілізації захворюваності на ВІЛ-інфекцію в Україні. Кількість нових випадків ВІЛ-інфекції знижено на 1,6%, спостерігається тенденція до зменшення частки нових випадків ВІЛ-інфекції серед молоді, скорочується інтенсивність епідемічного процесу ВІЛ-інфекції», - зазначив віце-прем’єр.

Окрім того, К.Грищенко окреслив головні завдання, які лежать в основі проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. Серед них, за словами віце-прем’єр-міністра, розширення доступу до профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу та супутніх захворювань, інтеграція спеціалізованих послуг на усі рівні медичної допомоги, подолання дискримінаційних проявів до ВІЛ-інфікованих громадян.

Віце-прем’єр висловив переконання, що для ефективного впливу на епідемію всі зусилля державних структур та громадських організацій, що працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, повинні бути мобілізовані навколо єдиної державної політики.

У цьому контексті він окремо подякував громадським організаціям, які стали учасниками програми 6-го раунду та звернувся активно брати участь у подальших проектах за участю міжнародних фондів. «На відміну від багатьох інших представників третього сектору, громадські об’єднання, що допомагають боротися з цими епідеміями, не словом, а ділом довели свою життєздатність і користь для суспільства», - зазначив віце-прем’єр.