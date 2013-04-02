Хто захистить права Товариства сліпих на базу відпочинку?

Прокуратурою Київської області вживаються заходи щодо забезпечення права Українського товариства сліпих на користування земельною ділянкою на березі Дніпра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, у деяких ЗМІ з’явилася інформація про конфлікт, який виник навколо бази відпочинку Українського товариства сліпих, що розташована на березі Дніпра у селищі Козин Обухівського району. Приватна компанія у суді намагається забрати у товариства сліпих земельну ділянку, на якій розташований санаторій. Товариство самостійно брало участь у судовому розгляді справи у першій інстанції. Рішенням Обухівського районного суду державний акт на право користування товариством сліпих вказаною земельною ділянкою був скасований, відповідні рішення селищної ради про її виділення визнані недійсними.

За ініціативи прокуратури Київської області прокуратура Обухівського району оскаржила рішення Обухівського районного суду в апеляційному порядку, у зв’язку із тим, що його прийнято із порушенням норм матеріального та процесуального права.

На даний час справа перебуває на розгляді в апеляційному суді Київської області.