Як побороти високий тиск без ліків

Завідувач кафедри терапії медакадемії післядипломної освіти ім. Шупика Володимир Гдаль каже, що високий тиск більш небезпечний за низький.

"Я вже 30 років лікую людей, та жодного разу не бачив, щоб низький тиск давав організму сильні ускладнення. Але через слабкість судин кров по ним тече повільно, від цього органи отримують менше кисню. Від цього при низькому тиску буває слабкість, болить голова. Особливо таке трапляється в молодих жінок, які втомлюються на роботі", - коментує лікар.

Тиск радить вимірювати тричі на тиждень. Мінімальний показник норми — 100/60. Якщо менший, можна випити чорного чаю чи кави. Часто гіпотонікам треба спати більше 8-9 годин за ніч.

"Більш небезпечна — гіпертонія. Її має кожен четвертий на планеті. Від високого тиску буває інфаркт, інсульт. Є високий ризик для життя. Також небезпечні перепади тиску. Вони шкодять судинам, зношуючи їх стінки. Інколи це навіть небезпечніше за гіпертонію

"Протягом року кілька разів на тиждень мала високий тиск. Працюю вчителькою в школі. Часто під час уроку починала боліти голова, а серце стукало так сильно, ніби вискакувало. Від цього страждала робота. А по життю у мене тиск нижчий за норму — 90/60. Подруга каже, я маю гіпертонію і гіпотонію водночас. Не впевнена, чи є насправді такий діагноз", - каже киянка Діана Васильєва, 30 років.

Аби зменшити тиск, за порадою лікаря почала пити відвар із журавлини. 2 склянки розім`ятих ягід кип`ятила із 250 мл води і 80 грамами цукру, проціджувала. Пила замість чаю тричі на день протягом трьох тижнів.

"Також лікар радив олію з льону. Її треба вживати постійно протягом всього життя, бо корисна вона і для травлення. По столовій ложці олії приймала щоранку за годину до першого прийому їжі. Олію тримала в холодильнику. Головне — не відходити від курсу лікування. Спробувала ще один засіб — жувала розморожені плоди калини, щоразу як тільки мала високий тиск. За кілька тижнів сильні перепади тиску почали минати. Інколи все ж маю головний біль, слабкість. Але значного дискомфорту при цьому вже не відчуваю. Коли ж мала низький тиск, то просто пила каву. Лікарі кажуть, народними засобами гіпертонію можна вилікувати, доки та не перейшла у другу, а тим більше у третю стадію".

gazeta.ua