Чи наглядають за усиновленими у США українськими дітьми?

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко перевірив роботу Посольства України у США з нагляду за дотриманням прав усиновлених американцями українських дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, в Посольстві України у Сполучених Штатах Америки відбулася нарада з питань захисту прав українських дітей, усиновлених американськими родинами. Участь у ній взяли Ю.Павленко, посол України у США Олександр Моцик, генеральний консул України у Чикаго Андрій Праведник, генеральний консул України в Нью-Йорку Ігор Сибіга, віце-консул з питань усиновлення дітей Генерального консульства України в Сан-Франциско Олександр Філіпенко, а також керівник Консульського відділу Посольства України у США Віталій Попов.

Учасники наради розглянули висновки уповноваженого Президента з прав дитини за результатами перевірки діяльності працівників консульських установ посольства щодо здійснення нагляду за дотриманням прав українських дітей, усиновлених громадянами США, ознайомлення з особовими справами та звіту відповідальних осіб.

«Україна зобов’язана знати про життя, розвиток, долю кожної дитини, яка усиновлена іноземцями», - заявив Ю.Павленко.

Громадяни США найбільше всиновлюють дітей з України. Так, у 2012 році з 806 українських дітей, усиновлених іноземцями, 480 були усиновлені громадянами США. Загалом на консульському обліку в цій країні перебувають 8250 усиновлених дітей - громадян України, які не досягли повноліття.

Особливу увагу на нараді було приділено проблемі ненадання або несвоєчасного надання усиновителями звітів про умови проживання та стан здоров’я усиновленої дитини до дипломатичних установ України у США.

У 2012 році з понад 3 тисяч необхідних звітів надійшло тільки 44%, в попередні роки звітність була на рівні 25%.

За словами Ю.Павленка, отримання об’єктивної інформації про реальну ситуацію з дитиною, звіту про умови проживання якої не надійшло, є надзвичайно складним процесом, обумовленим відмінностями в законодавстві США та України.

«На жаль, сьогодні повноваження консульського працівника в питанні нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей чітко не визначені, що не дає в повній мірі виконати законодавчо передбачений обов’язок, особливо в позаштатних ситуаціях, коли з’являється інформація про небезпеку для дитини в сім’ї, порушення її прав, зміну місця проживання родини, вилучення дитини з сім’ї та передання її під опіку інших осіб, переусиновлення дитини, яке здійснюється з порушенням українського законодавства судами США», - сказав уповноважений Президента.

На переконання Ю.Павленка, відповіді на ці питання можна отримати лише в тісній співпраці закордонних дипломатичних представництв України з відповідними органами державної влади іноземної країни та соціальними службами на місцях. «Сьогодні стоїть завдання досягти такого рівня співпраці», - зазначив він.

У диппредставництві також обговорили питання реагування в разі особистого звернення дітей до посольства чи консульств з проханням повернення в Україну, вчасної постановки на консульський облік, а також розглянули конкретні проблемні ситуації дітей.

Окремо Ю.Павленко звернув увагу консульських працівників на неправомірне ототожнення понять «звіт про умови проживання та стан здоров`я усиновленої дитини» і «нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей». Він наголосив, що звіт усиновителів є лише складовою процесу нагляду за дотриманням прав дитини, тому державну функцію нагляду за правами усиновлених дітей не можна обмежувати тільки звітом іноземних усиновителів.

Досвід свідчить, що бувають ситуації, коли діти страждають від насильства у сім’ї, а звіти від батьків при цьому надходять вчасно, зазначив Ю.Павленко. Для здійснення якісного нагляду, щоб бути впевненими, що дитина реально проживає в комфортних умовах, представники України повинні або особисто зустрічатися з дитиною, або отримувати якісні і змістовні звіти американських соціальних працівників, уповноважених на це місцевими органами влади США, наголосив він.

За результатами перевірки уповноважений Президента звернеться до Кабінету міністрів України, міністерств закордонних справ та соціальної політики щодо негайного доопрацювання нормативної бази з питань здійснення за дотриманням прав усиновлених дітей у частині визначення конкретного алгоритму дій працівника закордонної дипломатичної установи.

Також Ю.Павленко зазначив, що функція держави з нагляду за дотриманням прав усиновлених в іноземні родини дітей має бути забезпечена як кадрово, так і фінансово.