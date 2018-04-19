П'ять приголомшливих фактів про сни

Як тільки голова торкається подушки, багатьма з нас це сприймається як команда до відключення нашої свідомої частини. Але клітини мозку продовжують не спати, проводячи достатньо енергії для створення іноді яскравих, а іноді тривожних сновидінь під час фази швидкого сну.

Чому деякі люди бачать кошмари, тоді як інші проводять ночі в млості? Також як і сон, сновидіння, це загадкове явище. Але у міру того як учені все глибше вивчають мозок людини, вони знаходять деякі відповіді на ці питання.

І ось, що ми знаємо про світ сновидінь.

1. Насильство в сновидіннях може бути попереджувальним знаком

Неначе кошмари не достатньо погані самі по собі, положення посилює ще і рідкісний розлад поведінки під час фази швидкого сну, яке примушує людей іноді переживати насильство в сновидіннях: удари, поштовхи і крики. Згідно з дослідженням, опублікованим в онлайн-журналі «Neurology», такі сновидіння можуть бути ранньою ознакою майбутнього розладу мозку, включаючи хворобу Паркінсона і недоумство. Результати дозволяють припустити, що ці нейродегенеративні розлади можуть зародитися за багато років до того, як будуть виявлені хворим або лікарем.

2. «Совам» частіше сняться кошмари

Пізній відхід до сну має свої переваги, але дивні сновидіння навряд чи можна до них зарахувати.

Дослідження, опубліковане в журналі «Sleep and Biological Rhythms» в 2011 році, показало, що «сови» частіше бачать кошмари, ніж «жайворонки».

У дослідженні взяли участь 264 студенти університету, що визначили як часто вони бачать кошмари за шкалою від нуля (ніколи) до чотири (завжди), відповідно. Ті студенти, які звикли лягати пізно, в середньому набрали 2,10 балів, в порівнянні з «ранніми пташками», чий середній бал склав 1,23.

Дослідники заявили, що різниця значна, хоча вони не упевнені в тому, що є сполучною ланкою між звичками і нічними кошмарами. Вони думають, що це може бути гормон стресу кортизон, який досягає свого піку вранці, безпосередньо перед пробудженням – це час, коли люди зазвичай знаходяться у фазі швидкого сну, просто сплять або бачать сновидіння. Вони також припускають, що, якщо в цей час ви ще спите, підвищення кортизону може викликати яскраві сни або нічні кошмари.

3. Чоловікам сняться еротичні сни

Також як під час неспання чоловіка фантазують на еротичні теми частіше, ніж жінки, так і уві сні сильній статі частіше сниться еротика. Порівнюючи уранішні записи, психолог Джені Паркер з Університету Західної Англії в своєму докторському дослідженні, опублікованому в 2009 році, припустила, що жінки частіше бачать нічні кошмари.

Вона поділила сновидіння/кошмари, які сняться жінкам на три категорії: страшні сни (у яких їх переслідують або їх життю загрожує небезпека), сни про втрату улюбленої людини або заплутані сни.

4. Ви можете керувати своїми снами

Якщо ви хочете бачити усвідомлені сни, ви можете грати у відеоігри. Який зв`язок? Психолог з канадського Університету Грант Макивен Джейні Гекенбах говорить, що обидва явища є альтернативною реальністю.

«Якщо ви проводите години безперервно у віртуальній реальності, крім усього іншого, це практика», – заявила Гекенбах в журналі «Live Science» в 2010 році. «Гравці звикли управляти своїм ігровим простором, і цю здатність можна перенести на сни». Її минуле дослідження показало, що люди, які регулярно грають у відеоігри, частіше, ніж негравці, бачать усвідомлені сни, де вони з боку спостерігають за своїми тілами; вони також більше здатні впливати на світ своїх сновидінь, неначе управляють персонажем з відеогри.

У дослідженні 2008 року Гекенбах виявила, що цей рівень контролю також може допомогти гравцям перетворювати кошмари, що льодянять кров, на безтурботні сни, і вважає, що ця здатність могла б допомогти ветеранам, які страждають посттравматичним стресовим розладом.

5. Чому ми бачимо сни

Учені відвіку цікавляться тим, чому ми бачимо сни, а відповіді різняться, починаючи від ідей Зігмунда Фрейда про те, що наші сни – це віддзеркалення наших бажань, до припущень про те, що ці мрійливі подорожі є побічним ефектом фази швидкого сну. Гарвардський психолог Дейрдре Баррет, яка представила свою теорію на зустрічі Асоціації психології в Бостоні в 2010 році, припускає, що, принаймні, однією з причин може бути критичне мислення.

Її дослідження показало, що година сну може допомогти нам вирішити проблеми, що мучать нас протягом дня. Вона припускає, що візуальність і часта нелогічність снів роблять їх ідеальними для нестандартного мислення, необхідного для вирішення певних проблем.

Отже, як сказала Дейрдре Баррет, хоча сни спочатку розвивалися для інших цілей, з часом вони удосконалилися для виконання більшого числа завдань, включаючи перезавантаження мозку і допомогу у вирішенні наших проблем.

mixstuff.ru