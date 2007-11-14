Нова вакцина проти СНІДу виявилася неефективною

Одна з найбільших американських фармацевтичних фірм Merck повідомила про те, що повною невдачею закінчилося випробування “багатообіцяючої” вакцини проти СНІДу.

Вакцина показала хороші результати при експериментах із захисту від СНІДу піддослідних приматів – і це безпрецедентний успіх. Але експеримент на людях-добровольцях було перервано після того, як “випробовувані”, прищеплені новою вакциною, не тільки виявилися уразливими для ВІЛ-інфекції - відсоток заражених серед них був помітно вищий, ніж у контрольній групі. У тестуванні брали участь більше 3 тисяч добровольців із 15 країн.

Такі результати настільки похитнули упевненість фахівців, що Ентоні Фаучи, глава Американського національного інституту інфекційних захворювань, який брав участь у роботі над вакциною, в своїй заяві закликав учених і фармацевтичні фірми не ставити хрест на пошуках вакцини.

Розробка вакцини зайняла більше десятиліття. На роботи з її створення в США витрачено більше 500 мільйонів доларів.

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