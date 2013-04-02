Громадськість просить Президента допомогти людям з аутизмом

Представники організацій, які опікуються людьми з розладами аутичного спектру (РАС), звертаються до Президента України з проханням організувати систему всебічної, своєчасної, планомірної і довготривалої допомоги особам з аутизмом впродовж усього життя.

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН на тему: “Байдужа країна: які діти не потрібні Україні?” голова правління благодійної організації «Школа-сходинки» для дітей з аутизмом, ініціатор створення Громадської спілки захисту прав людей з РАС Наталія Андреєва.

«Ми звертаємося до Президента і владних структур з проханням створити міжвідомчу робочу групу, яка буде займатися розробкою Державної програми комплексної допомоги людям з розладами аутичного спектру», - сказала Н.Андреєва.

За її словами, ці питання необхідно обговорити на засіданні Кабінету міністрів, провести слухання у Верховній Раді, її профільних комітетах, а також у міністерствах.

Зокрема, робоча група має приділити увагу такому питанню як своєчасне діагностування аутизму, забезпечення перенавчання психіатрів, неврологів, педатрів.

«Це діагностування має бути своєчасним. Для цього необхідно довести до відома кожного педіатра, дільничного невролога і психіатра, як це виглядає, вони повинні мати тестові матеріали, які дадуть їм змогу відслідковувати ці порушення і ставити своєчасний діагноз», - додала Н.Андреєва.

Крім того, за її словами, має бути створена статистична база, яка буде відображати реальну кількість дітей з РАС в Україні.

Координатор співтовариства особливих сімей «Ми разом», ініціатор фотовиставки «Ми тут поруч» Ольга Ладна повідомила, що сьогодні о 17.00 у Київському палаці дітей та юнацтва відкриється фотовиставка "Ми тут поруч!" - фотопроект про дітей з аутизмом. На відкритті фотовиставки будуть присутні герої фотографій та їхні батьки. На виставці будуть розміщені інформаційні плакати, буде розповсюджуватися інформація про ранні ознаки аутизму.

За словами О.Ладної, в Україні низький рівень інформованості про аутизм та його ранню діагностику.

«В нас діагностуються діти дуже запізно, після 4-6 років, і дуже важко вести роботу з корекції у такому віці, коли вже багато втрачено», - сказала вона, додавши, що в усьому світі є система діагностики таких дітей починаючи з 18 місяців.

«Вже доведено, що якщо з 2 років дитину включити в активну фазу корекції, то вона може достатньо добре адаптуватится до навколишнього світу і повноцінно жити в суспільстві», - повідомила О.Ладна.

Н.Андреєва, у свою чергу, зазначила, що кількість дітей з розладами аутичного спектру в Україні щорічно збільшується на 30%.

«Якщо в 70-х роках була одна дитина з таким розладом на 10 тисяч дітей, то на 2 квітня 2013 року - один випадок на 50 дітей», - сказала Н.Андреєва.

Вона повідомила, що 22 березня у Києві відбулися загальні збори за участю представників благодійних організацій з усієї України, які надають допомогу людям з РАС, батьків дітей з аутизмом, представників організацій, які опікуються дітьми та дорослими з РАС.

«Ми вирішили створити організацію під назвою «Спілка захисту прав осіб з розладами спектру аутизму», оскільки права порушуються на кожному кроці», -повідомила Н.Андреєва.

За її словами, спілка буде опікуватися питаннями захисту і контролю за дотриманням прав людей з РАС, лобіювання змін на рівні законодавства і виконавчої влади щодо створення гнучкої системи соціальних, освітніх та медичних послуг для людей з аутизмом.

*** 2 квітня - Всесвітній день розповсюдження інформації про проблеми аутизму, встановлений Генеральною асамблеєю ООН з 2008 року.