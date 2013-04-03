Магнітні бурі у квітні значно активізуються

Магнітні бурі у квітні 2013 року порівняно з березнем значно активізуються. Будьте обережні, адже вони можуть негативно позначатися на стані здоров`я людей, особливо схильних до серцево-судинних захворювань.

Згідно зі статистичними даними, близько 70% інфарктів та інсультів відбувається саме в період магнітних бур.

Магнітні бурі виникають в періоди підвищеної сонячної активності і являють собою потужні зміни в магнітному полі Землі.

Людям, чутливим до змін у магнітному полі Землі, стане в нагоді наш метеопрогноз.

Магнітні бурі у квітні 2013 року очікуються в таких числах:

9 квітня - з 18:00 до 20:00;

15 квітня - з 13:00 до 17:00;

17 квітня - з 17:00 до 20:00;

19 квітня - з 18:00 до 20:00;

20 квітня - з 01:00 до 04:00;

22 квітня - з 17:00 до 20:00;

25 квітня - з 07:00 до 10:00;

26 квітня - з 18:00 до 21:00.

Як видно з прогнозу, магнітні бурі в квітні 2013 року припадають в основному на другу половину місяця.

Щоб ваш організм найбільш безболісно переніс магнітні бурі у квітні 2013 року, радимо вам, дорогі читачки, дотримуватися наступних порад:

Намагайтеся в дні магнітних бур обмежити роботу, що вимагає підвищеної уваги, зосередженості і стресів.

Якщо період магнітних бур у вас супроводжується підвищеною дратівливістю, нервозністю і депресивними станами, приймайте заспокійливі засоби. Наприклад, валеріану, пустирник, глід, шавлію.

У дні магнітних бур важливо правильно харчуватися, щоб знизити рівень холестерину в крові. Рекомендується рослинна дієта, вживання натуральних соків, відварів, цикорію, а якщо ви не дотримуєтеся посту - то молочна дієта і нежирне м`ясо. Виключіть або мінімізуйте вживання алкоголю.

Щоб попередити загострення хронічних захворювань, дотримуйтеся рекомендацій свого лікаря і не забувайте мати при собі необхідні ліки.

Якщо ви відчуваєте нездужання в період магнітних бур, вам настійно рекомендується зменшити фізичне та емоційне навантаження на організм, більше перебувати на свіжому повітрі і відпочивати.

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