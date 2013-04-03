Депутати вимагають розслідувати зловживання у МОЗ

Опозиція вимагає створення ТСК з розслідування нецільового використання держкоштів посадовцями Міністерства охорони здоров`я.

Депутати вимагають розслідувати зловживання Народні депутати з опозиційних фракцій внесли до Верховної Ради проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів порушень законодавства при здійсненні державних закупівель, неефективного використання державних коштів та зловживань службовим становищем з боку посадовців Міністерства охорони здоров’я та держпідприємств сфери охорони здоров’я й фармацевтичної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», проект постанови за підписами заступника голови фракції «Батьківщина» Андрія Іванчука, народних депутатів з фракції «Батьківщина» Лілії Гриневич, з фракції «УДАР» Марії Іонової та з фракції «Свобода» Олега Гелевея зареєстровано у ВР 2 квітня під № 2690.

У пояснювальній записці до проекту постанови наголошується, що «протягом кількох останніх років факти порушень МОЗом Конституції та законів України, а також факти зловживань службовим становищем з боку посадовців цього міністерства та інших державних підприємств у сфері охорони здоров’я, досягли досі небачених масштабів».

За словами авторів проекту постанови, лише за останні два роки відбулося значне скорочення існуючої мережі закладів охорони здоров’я, що мало наслідком масове звільнення медичного персоналу; державні цільові програми і комплексні заходи з охорони здоров`я у своїй більшості фактично були провалені; фактично провалений і проект запровадження екстреної медичної допомоги; значно поширилися обіг та застосування небезпечних та фальсифікованих лікарських засобів, а факти корупційних діянь при здійсненні держзакупівель побили усі негативні рекорди. Зокрема, зазначено в документі, торік МОЗ «допустило обіг та використання лікарських засобів неналежної якості, що зумовило численні смертельні випадки».

Так, у 2012 році через неякісну вакцину проти гепатиту В, лише за офіційними даними, померли понад 10 дітей. А у 2011-2012 роках міністерство не забезпечило захисту прав пацієнтів при проведенні клінічних досліджень лікарських засобів, заявляють депутати від опозиції. Більш того, протягом останніх років виявлені численні випадки незаконного вилучення органів та тканин людей для подальшого продажу і трансплантації або з метою переробки для створення біоінплантантів.

У жовні 2012 року було викрито організовану злочинну групу з числа працівників Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи та комунального закладу «Чернігівське обласне патологоанатомічне бюро», які вилучали в померлих осіб анатомічні фрагменти, тканини та їх компоненти для подальшого продажу, наголошується в повідомленні.

Окрім цього, за словами авторів проекту постанови, МОЗ не забезпечило ефективного використання коштів держбюджету, виділених на виконання заходів з профілактики та лікування туберкульозу, в той час як в країні незаконно скорочують протитуберкульозні заклади, а стан захворюваності на сухоти досяг епідемічної межі. У пояснювальній записці також наголошується , що в 2011-2012 роках Міністерство охорони здоров’я проводило реєстрацію лікарських засобів, безпечність яких не була підтверджена, зокрема, результатами доклінічного вивчення та клінічних випробувань. До того ж, МОЗ не забезпечило належного контролю за цінами на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповувались за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

З огляду на це, опозиція вимагає створити в парламенті тимчасову слідчу комісію, яка забезпечить розслідування фактів порушень Конституції України та законів України Міністерством охорони здоров’я, зокрема: скорочення існуючої мережі закладів охорони здоров’я, що потягнуло масове звільнення медичного персоналу; неналежного виконання державних цільових програм і комплексних заходів з охорони здоров`я; незадовільного стану реалізації проекту запровадження екстреної медичної допомоги; поширення обігу та застосування небезпечних та фальсифікованих лікарських засобів; корупційних діянь при здійсненні державних закупівель; неефективного та нецільового використання державних коштів та майна; зловживань службовим становищем.