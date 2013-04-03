Алкоголіками в родині стають через покоління, впевнений столичний психолог Олексій Малютін, 30 років.

"Існує кілька теорій, за якими алкоголізм передається генетично. Це не зовсім так, оскільки передається не сама хвороба, а схильність до неї, - розповідає Олексій, - таку схильність мають 60-70% дітей алкоголіків. Але це зовсім не значить, що вони стануть пиячити, коли виростуть. Велику роль у цьому відіграє правильне виховання. Якщо у дитини змалку є відчуття, що алкоголь — це зло, то наслідки у більшості випадків будуть лише позитивні. Головне — підтримувати у дитини цю думку в подальшому."

Але, за словами спеціаліста, на фоні відрази до алкоголю у дитини може сформуватися протилежний стереотип, який теж буде по-своєму негативним.

"Стаючи свідком того, як мати скандалить із чоловіком-алкоголіком, у дитини виникає стійка ненависть до алкоголю. Таке відчуття має щонайменше третина дітей. Така тенденція може мати негативні наслідки. Наприклад, дівчина, маючи батька-алкоголіка, категорично не сприймає хлопців, які лише зрідка, але все ж випивають."

За словами лікаря, це може викликати проблеми у виборі партнера в майбутньому. Такі дівчата серед пріоритетів ставлять на перший план "аби лише алкоголю не вживав", часто не звертаючи увагу на переваги тієї чи іншої людини, беручи до уваги лише недоліки.

"За цих умов буває так, що алкоголізм у родині повторюється через покоління. Але генетика тут ні до чого. Всьому виною атмосфера, яку створюють у сім`ї. Хлопець або дівчина, батьки яких були алкоголіками, намагаються максимально відгородити від алкоголю вже своїх дітей. Поза усілякими сумнівами, так і варто робити. Але не варто створювати у родині атмосферу "сухого закону", бо дитина тоді дотримуватиметься лозунгу "Правила створені, щоб їх порушити". Будучи підлітком, дитина може почати пити не тому, що їй це подобається, а на зло батькам. Це — природна реакція на суворі заборони, яка існує протягом віків."

Психолог радить дотримуватися у вихованні дітей "золотої середини". Забороняти треба тактовно, роз`яснюючи причини.

"Заборонами не можна створювати психологічний тиск, не варто також сварити за скоєне. Ефективніше діятиме обумовлене пояснення. Адже дитині важливо бачити, що батьки її розуміють. Якби так діяли в кожній родині, проблем зі зловживанням алкоголю серед молоді було б набагато менше."

gazeta.ua