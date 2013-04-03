Як правильно вибрати ортопедичний матрац

Сон - дуже важлива частина нашого життя і необхідно, щоб у цей момент ми не просто відпочивали, але також оздоровлювалися. А це безпосередньо залежить від того, на чому ми спимо. Саме з цієї причини все більшу популярність набувають ортопедичні матраци, які забезпечують повне розслаблення і користь нашому хребту.

Але як серед величезного розмаїття на ринку вибрати правильний і дійсно ортопедичний матрац? Фахівці дали кілька до рекомендацій.

Отже, збираючись купувати матрац, перш за все зверніть увагу на:

1. Фізіологічність.

Комплекція кожної людини унікальна, а тіло має свої особливості. Точно так само розрізняються і пози, в яких кожен з нас любить спати. У зв`язку з цим матрацу потрібно в будь-якій ситуації приймати анатомічну форму, повторюючи всі вигини, при цьому на поверхні (як верхній, так і бічних) не повинно бути складок, вм`ятин або горбів.

2. Ортопедичний ефект.

Часто буває так, що заснувши в одній позі, ми прокидаємося абсолютно в інший. Дійсно, контролювати положення тіла, коли ви відпочиваєте, практично неможливо, тому навіть якщо вдень вдається стежити за поставою, то вночі положення хребта може бути зовсім неправильним. Зберегти спину здоровою якраз і допоможе якісний ортопедичний матрац.

3. Гігієнічність.

При виборі матраців важливо звертати увагу не лише на їх механічні властивості, але і на гігієнічність. Так, деякі сучасні вироби просочуються антиалергічними і пиловідштовхуючими складами.

4. Екологічність.

В ідеалі потрібно придбати виріб, який складався б із натуральних, природних матеріалів. На сьогоднішній день виробники для наповнення беруть кокосову койру або природний латекс, а при виробництві наматрасника використовують льон або бавовняне полотно.

5. Лікувальні властивості матраца.

Якщо є необхідність, то можна замовити матрац із лікувальними властивостями. Такий виріб не знайти у вільному продажі, оскільки медичний ефект в кожному випадку потрібен особливий, і отже, його необхідно виготовляти за індивідуальним побажанням. Такий матрац повністю відповідатиме особливостям будови тіла і хребта, а також допоможе вирішити проблеми, пов`язані з опорно-руховим апаратом.

6. Комфорт.

Сучасний ортопедичний матрац дарує комфорт, вирішуючи одразу дві проблеми: він дозволяє розслабитися під час сну, а також гарантує фізіологічне положення хребта.

Крім того, важливо враховувати наступні моменти:

- Вага сплячого в кг. При виборі матраца для двох людей, що сплять на одному спальному місці, враховується вага обох, а також різниця у вазі між ними.

- Фізична активність людини, тобто спосіб життя, який веде людина протягом дня.

- Дітям зазвичай рекомендують безпружинні ортопедичні матраци, літнім людям - м`які або середньожорсткі моделі.

- При болях у попереку потрібно вибирати з м`яких і підтримуючих поперек моделей.

- Людям з проблемами у верхніх відділах хребта варто придивитися до жорстких матраців.

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