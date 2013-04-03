Міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова виступає за створення Медичного кодексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це вона сказала, виступаючи з відкритою лекцією у Національному медичному університеті ім. Богомольця на тему "Медичне право України: окремі аспекти здійснення прав людини в сфері охорони здоров`я".

Зокрема, на переконання Р.Богатирьової, необхідно вдосконалити законодавчу базу, якою регулюються правовідносини у медичній сфері. Передусім, вважає вона, потрібно оновити медичну конституцію України – Закон "Основи законодавства України про охорону здоров`я", ухвалений ще у 1993 році. "Крім того, ми маємо проаналізувати всі документи, які стосуються медичної діяльності, з`ясувати, де які є прогалини, і які аспекти залишаються неврегульованими діючими правовими нормами", - зауважила керівник МОЗ.

На її думку, медичне право потребує кодифікації, тобто створення єдиного, логічно і юридично цільного нормативно-правового акту - Медичного кодексу.

"До нього мають увійти закони "Про особливості діяльності закладів охорони здоров`я", "Про правовий статус медичних працівників", "Про права пацієнтів" та інші законодавчі акти, що регламентують правовідносини в системі охорони здоров`я", - зазначила Р.Богатирьова.