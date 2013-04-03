На Україну насувається ще один циклон

Ще один циклон, який прийде до України 3-5 квітня і 6-9 квітня і принесе опади і різке коливання температур, готуються зустрічати близько 40 тис. чоловік особового складу рятувальних служб і військових підрозділів, а також 5 тис. одиниць техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Кабінеті міністрів заявив віце-прем`єр-міністр Олександр Вілкул.

«До України йде новий циклон, але це добре з погляду уповільнення інтенсивного сніготанення», - сказав О.Вілкул. За його словами, всі служби працюють в посиленому режимі, Дністровське водосховище, а також водосховища Дніпровського каскаду готові прийняти велику воду.

О.Вілкул повідомив, що штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює в посиленому режимі. «Налагоджена взаємодія з суміжними країнами, де ми маємо спільні басейни річок. Інформація в штаб надається кожен час. Створена карта ризиків підтоплення. Задіяно 40 тис. чоловік особового складу, 5 тис. одиниць комунальної і військової техніки, 22 літаки і вертольоти, 1 тис. одиниць водної техніки», - сказав він. Віце-прем`єр також нагадав, що в країні продовжують роботу розгорнені з грудня минулого року пункти обігріву. «З 15 грудня 2012 року 2 тис. пунктів обігріву надали допомогу 90 тис. чоловік, організована робота більш як 600 соціальних патрулів», - відзначив О.Вілкул.

Він також звернув увагу на те, що вже укомплектовані 90 піротехнічних бригад з точкового підриву льоду на річках, всіма дорогами країни забезпечено проїзд. Підготовлені необхідні потужності для прийому талої води. «Цілодобово працює 450 насосних станцій і свердловин вертикального дренажу. У разі потреби ще 500 польдерних і дренажних станцій готові почати роботу. Ще 110 пересувних станцій готові до перекидання», - сказав віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 22-24 березня на 13 областей Західного і Центрального регіонів, а також місто Київ обрушився циклон. Могутній снігопад супроводжувався поривчастим вітром, ожеледдю і зниженням температури повітря.

Начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда відзначив, що Україна пережила справжнє стихійне лихо. Найбільша кількість опадів, що випала за цей період, становила: у західних областях — 30-35 мм, у північних областях — 35-55 мм, у Києві — 60 мм, у Сумах — 64 мм. Також могутні снігопади спостерігалися в Черкаській, Полтавській і Чернігівській областях.