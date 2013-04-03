Водіїв просять бути уважними уважними на дорогах

ДАІ України звертає увагу водіїв на несприятливі погодні умови в найближчі дні і закликає бути максимально уважними та обережними.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту Державтоінспекції МВС України.

Зокрема, як зазначають в ДАІ, за прогнозом Гідрометцентру, 4 квітня вночі у західних областях, вдень в західній половині країни дощі, вночі в Карпатах сильний дощ з мокрим снігом; на решті території без опадів. 5-6 квітня дощі (у західних областях вночі з мокрим снігом), вночі 5 квітня у північних областях місцями сильний дощ; 5 квітня вночі у східній частині, вдень на Правобережжі, 6 квітня вночі на сході та південному сході без опадів.

ДАІ радить водіям під час поїздок в умовах недостатньої видимості (сильні дощі, тумани тощо) дотримуватися безпечної дистанції, не перевищувати швидкість, рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.

Також доцільно відмовитися від ризикованих маневрувань, які при складних погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій, додали в ДАІ.