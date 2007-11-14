Фізична активність знижує ризик раку молочної залози, можливо, за рахунок зниження циркулюючих статевих гормонів (естрогену і андрогенів). Також фізичні навантаження можуть регулювати клімактеричні симптоми.

У невеликій кількості досліджень вивчався вплив фізичної активності на рівні гормонів. В жодному не спостерігався можливий ефект перехідного періоду на взаємозв`язок навантажень і рівнів статевих гормонів. У 391 жінки, що знаходиться в перехідному періоді, оцінювався ступінь фізичної активності за даними анкетування 4 рази за 10 років. Також визначалися рівні естрадіолу, ЛГ, ФСГ, тестостерону, DHEAS, зріст і маса тіла.

Відмічено зворотний взаємозв`язок рівня естрадіолу, тестостерону і фізичної активності в підгрупі пізньої фази перехідного періоду. Значущих відмінностей рівнів інших гормонів виявлено не було. Одержані дані вказують на наявність особливого вікна в перехідному періоді, коли фізична активність обернено пропорційна рівням естрадіолу і тестостерону.

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