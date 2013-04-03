Янукович вимагає посилити підтримку інвалідів війни

Президент України Віктор Янукович вимагає посилити державну підтримку ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович заявив на першому засіданні Організаційного комітету з підготовки і святкування 70-ї річниці звільнення України від фашистських загарбників і 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-45 років.

"Перша вимога - вирішення центральними і місцевими органами виконавчої влади всіх питань, пов`язаних з підвищенням рівня життя наших ветеранів", - заявив В.Янукович.

За його словами, держпідтримка повинна торкнутися також вдів загиблих учасників війни, осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, жертв нацизму.

Глава держави наголосив, що йдеться, зокрема, про забезпечення їх високоякісною медичною допомогою, про поліпшення житлових і побутових умов. "Це наш святий обов`язок", - зазначив Президент.

Говорячи про те, що за останні два роки соціальні стандарти щодо ветеранів та учасників ВВВ значно підвищилися, В.Янукович, втім, назвав це недостатнім.

"Цього недостатньо. Ми повинні належно віддячити нашим ветеранам за їх самовідданість, тяжку працю. Попри усілякі труднощі соціально-економічного характеру ми зобов`язані докласти максимум зусиль, щоб вирішити їхні проблеми", - наголосив В.Янукович.

Він поставив вимогу перед виконавцями цієї роботи виявити ініціативу, творчий підхід і застеріг від затягування у вирішенні питань.