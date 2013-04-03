Органи влади не проводять роботу з оздоровлення дітей

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявила, що місцеві органи влади не проводять системну роботу щодо реалізації державної політики з питань оздоровлення та відпочинку дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, про це вона сказала сьогодні під час парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді.

«В Україні наразі відсутня цілісна, системна робота щодо реалізації в регіонах державної політики з питань оздоровлення та відпочинку дітей», – наголосила омбудсман.

На її переконання, це відбувається через порушення управлінської вертикалі у сфері оздоровлення та відпочинку дітей в умовах реформування системи органів виконавчої влади.

Так, на сьогодні у зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади функції координатора процесу оздоровлення на місцях реалізуються різними структурними підрозділами: в деяких регіонах – органами освіти, які підпорядковані Міністерству освіти і науки, в інших – органами соціального захисту, які підпорядковані Міністерству соціальної політики, а також управліннями у справах сім’ї та молоді, діяльність яких керується Міністерством молоді та спорту.

При цьому функції з формування та реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей належать до компетенції Міністерства соціальної політики.

У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини зауважила, що ще у 2010 році Кабінет міністрів схвалила Концепцію Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року. Однак станом на квітень 2013 року така програма так і не затверджена.

Окреслюючи основні проблемні питання, пов’язані з забезпеченням дітей якісними оздоровчими та відпочинковими послугами, В.Лутковська привернула увагу до існуючої чіткої тенденції щодо підміни поняття оздоровлення та відпочинку поняттям організації змістовного дозвілля. Мається на увазі те, що більшість бюджетних коштів виділяється на організацію відпочинку дітей у таборах з денним перебуванням - так звані пришкільні табори, де діти не отримують якісних послуг з оздоровлення.

В.Лутковська звернулася до керівників Ради Міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з проханням не вводити в оману ні себе, ні тим більше дітей, і поки ще є час вжити необхідних заходів щодо організації якісного оздоровлення дітей в стаціонарних закладах.

В.Лутковська наголосила також на необхідності поліпшення організації оздоровлення дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення. Зокрема, забезпечення оздоровленням дітей-інвалідів, ВІЛ-інфікованих дітей, дітей із захворюванням на цукровий діабет та дітей з іншими захворюваннями потребує урахування їхнього стану здоров’я, забезпечення певного переліку оздоровчих та медичних послуг, а також перебування дітей у закладі із особами, які їх супроводжують.

Крім того, вона акцентувала увагу учасників парламентських слухань на обмеженому доступі дітей до оздоровлення та відпочинку, який обумовлюється щорічним зростанням вартості путівок.