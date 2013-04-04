Кількість хворих на артеріальну гіпертензію зростає

Упродовж наступних місяців Міністерство охорони здоров`я України проведе низку інформаційних та профілактичних заходів у регіонах, присвячених боротьбі з гіпертонічною хворобою.

Про це повідомила Міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова, виступаючи на Міжнародній науково-практичній конференції до Всесвітнього дня здоров`я.

"Підвищена увага до проблем артеріальної гіпертензії обумовлена тим, що вона є головним чинником ризику розвитку серцево-судинних захворювань, які найбільшою мірою впливають на рівень смертності населення", - підкреслила Раїса Богатирьова. Про масштаби цієї проблеми у світі свідчить той факт, що гіпертонія виявляється у кожної третьої дорослої людини. Частка людей з підвищеним артеріальним тиском з віком зростає - від однієї людини з десяти у віці від 20 до 40 років до п`яти з десяти у віці від 50 до 60 років. Вказаний чинник ризику спричиняє 2/3 усіх хвороб системи кровообігу і щорічно викликає більш 9 млн смертей у світі.

В Україні значна поширеність артеріальної гіпертензії серед населення обумовила збільшення кількості хвороб системи кровообігу протягом останніх десятиліть у 3 рази. Смертність від серцево-судинної патології становить 66,3% від загального показника, зазначила керівник МОЗ України.

В Україні майже рік тому було розпочато реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби, нагадала Раїса Богатирьова. Завдяки цьому проекту люди, хворі на гіпертонію, в усіх регіонах країни отримали змогу за відповідними рецептами купувати гіпотензивні препарати за зниженими цінами. У регіонах проводилася інформаційно-просвітницька робота щодо дії Проекту - зателефонувавши на "гарячі лінії", громадяни дізнавалися про порядок забезпечення гіпотензивними препаратами та адреси найближчих аптек, де їх можна придбати. За словами Міністра, рецептурне відшкодування вартості гіпотензивних ліків не лише стало на заваді самолікуванню, а й збільшило категорію охоплених адекватним лікуванням хворих.