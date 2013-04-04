Президент відвідав Центр дитячої кардіології та кардіохірургії

Президент України Віктор Янукович ознайомився з діяльністю державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», який відзначає 10-ту річницю з дня створення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Цей центр показав на весь світ можливості професійних підходів. Результати, які досягнуті, - можна з впевненістю сказати, що вони одні з кращих у світі. Кращі, ніж у Європі, кращі, ніж в Америці», - сказав Президент під час відвідання медичного закладу.

В.Янукович зазначив, що за десять років у центрі проліковано майже 14 тисяч пацієнтів з вродженими та набутими вадами серця, у тому числі близько 6 тисяч дітей у віці до одного року. Він також додав, що цей медичний заклад вперше у світі запропонував унікальний метод хірургічного лікування новонароджених в перші години життя з використанням пуповинної крові.

Глава держави подякував медичному персоналу центру, фахівцям за здатність досягати своєї мети. «Наша мета - зробити людей щасливими, це означає - здоровими», - сказав Президент.

Він наголосив, що десятиріччя створення «Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» є святом не тільки для медиків, а й для всіх людей, які отримують у ньому медичну допомогу.

В.Янукович побажав трудовому медичному колективу центру нових звершень у нелегкій, але дуже важливій роботі зі збереження життя найменших громадян нашої держави.

Директор «Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» Ілля Ємець, у свою чергу, подякував главі держави за постійну підтримку й допомогу та системний підхід до реформ у медичній галузі.

*** Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» створено 2 квітня 2003 року відповідно до положень Постанови Верховної Ради України від 6 березня 2003 року №631-ІV «Про створення і оснащення в Україні центру кардіохірургії немовлят».

У штатному розкладі Центру 2066 працівників, із них 411 лікарів. В установі також працюють 50 наукових працівників.

У двох корпусах Центру функціонують 250 ліжок (178 стаціонарних, 72 реанімаційні), поліклініка, приймальне відділення, 6 кардіохірургічних операційних та 3 операційні для проведення кардіологічних ендоваскулярних операцій і процедур. Заклад має відділення радіології, відділення реабілітації, лабораторне відділення, банк крові, наукові відділи та кафедру дитячої кардіології.