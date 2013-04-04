У бюджеті немає грошей на медичну реформу

У Держбюджеті на 2013 рік не закладені кошти на медичну реформу, але у разі профіциту бюджету гроші будуть виділені.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив колишній міністр охорони здоров’я, народний депутат від Партії регіонів Юрій Поляченко.

«На сьогоднішній день такого рядочку в бюджеті нема, але уряд прийняв рішення при профіциті в бюджеті на цей рік, я впевнений, що ці гроші будуть. По-перше – це будуть кошти на невідкладну медичну допомогу, на автомобілі класу «В» і «С» - це принципово нові автомобілі з повним оснащенням; по друге – на станцій невідкладної допомоги», - заявив Поляченко.