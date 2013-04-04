Мета реформи - створення єдиного медичного простору

Головною метою проведення медичної реформи є створення єдиного медичного простору.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент України Віктор Янукович сказав під час відвідання «Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».

За словами глави держави, всі учасники медичної реформи добре розуміють, що необхідно побудувати єдиний медичний простір, починаючи з перинатальних центрів і закінчуючи лікарнями 2-4 рівня та спеціалізованими медичними центрами.

«Налагодження роботи цього ланцюга, яким є єдиний медичний простір, - це наша з вами мета. Це головне», - сказав В.Янукович.

Він зазначив, що на реалізацію цих завдань потрібно не шкодувати ні коштів, ні організаційних зусиль.

Президент також окремо підкреслив, що українська медицина проходить непростий шлях реформування. «Ми будемо йти цим шляхом, але будемо йти разом з вами і разом з людьми», - зазначив В.Янукович.