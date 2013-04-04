ВР відхилила проект щодо фінансування експерименту у охороні здоров'я

Більшість Верховної Ради відхилила проект Закону «Про внесення зміни до пункту 12 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України» щодо фінансування експерименту у сфері охорони здоров`я (№2137).

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати, які беруть участь у засіданні ВР у будівлі комітетів парламенту на вулиці Банковій, не підтримали ні пропозицію ухвалити законопроект за основу та в цілому, ні пропозицію направити його у профільний комітет для підготовки до повторного першого читання.

Водночас, голова ВР Володимир Рибак не назвав кількості депутатів, що голосували (голосування на цьому засіданні відбувається шляхом підняття рук).

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, у рамках реалізації Закону "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров`я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" заклади охорони здоров`я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, передаються на фінансування з обласних бюджетів. За таких умов значно зросла питома вага видатків обласних бюджетів.

Відповідно, для врегулювання питань, пов’язаних з фінансуванням видатків обласних бюджетів, які беруть участь у експерименті, пропонувалося внести зміни до пропорції розподілу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між рівнями бюджетів у пілотних регіонах.

Таким чином, мета законопроекту - врегулювання питань, пов’язаних із фінансуванням видатків обласних бюджетів, які беруть участь в експерименті з реформування системи охорони здоров’я та несуть додаткове фінансове навантаження.

Законопроектом пропонувалося передбачити розподіл коштів у таких пропорціях: не більше 25% – для бюджетів міст обласного значення та бюджетів районів і не менше 75% – для обласних бюджетів.