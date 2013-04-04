Центру дитячої кардіології закуплять нове обладнання

До державного бюджету на 2013 рік за результатами першого півріччя будуть внесені зміни з метою фінансування закупівлі нового обладнання для Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час відвідання цього медичного закладу, повідомили УНІН у прес-службі главі держави.

За його словами, на порядку денному - забезпечення центру новим обладнанням. «Це питання сьогоднішнього дня, його потрібно зараз вирішувати», - наголосив В.Янукович.

Він сказав, що бюджеті-2013 не передбачено коштів на забезпечення центру новим обладнанням, для якого потрібно близько 150 млн грн.

«Ми будемо дивитися по результатах першого кварталу, першого півріччя і обов’язково включимо фінансування», - зауважив В.Янукович.