Зарплата медиків повинна щороку зростати на 10%

Щороку зарплата медичних працівників повинна зростати не менш як на 10%, і цей рік не буде винятком, заявляє Президент України Віктор Янукович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час відвідання Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України він сказав, що середня зарплата у сфері охорони здоров’я за минулі роки зросла на 24%, тобто до 2200 грн. «Ми кожен рік повинні підіймати заробітну плату не менш ніж на 10%. Цей рік не буде винятком. Ми обов’язково це зробимо. Доходи медиків повинні зростати», - наголосив В.Янукович.

Окреме завдання перед урядом поставлено щодо підвищення фінансової самостійності медичних закладів, підкреслив В.Янукович. На його переконання, це дозволить збільшити ефективність роботи медичних закладів, а також дасть можливість за рахунок внутрішніх резервів підвищувати оплату праці медиків.

«Стратегічна мета модернізації медицини - переламати негативну демографічну тенденцію і дати кожній українській сім’ї шанс зародити нове та здорове життя», - зазначив В.Янукович.