На Львівщині затримали групу медиків

Цього тижня працівники Державної служби боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС у Львівській області затримали «на гарячому» групу лікарів, які вимагали хабарі від мешканців області, хворих на кардіологічні захворювання, за встановлення групи інвалідності.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС у Львівській області, після звернення громадян до міліції про те, що в міжрайонній спеціалізованій кардіологічній МСЕК №1 та МСЕК №2 Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи вимагають хабарі за сприяння у встановленні комісією МСЕК групи інвалідності та визначенні процентів непрацездатності у хворих на кардіологічні захворювання, «на гарячому» було затримано службовців цього закладу.

Як зазначається в повідомленні, сума хабара становила від 200 до 1500 доларів, залежно від стану хворого.

“Між учасниками угрупувань був чіткий розподіл обов’язків. Голова комісії здійснював керування процесом та розподіляв кошти, лікарі займались безпосередньо хворими та документами, а медсестри спонукали хворих до дачі хабара, брали в них гроші та передавали голові комісії”, - інформує відділ зв’язків із громадськістю.

За даними фактами відкриті два кримінальних провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 (одержання хабара) КК України.

Досудове слідство на сьогодні завершено. Причетність у вчиненні 100 кримінальних проваджень (ст. 368 КК України) доведено десятьом службовцям. Сума хабарів становить близько 200 тис. гривень.

Наразі медики відсторонені від виконання своїх обов’язків та перебувають під заставою в очікуванні рішення суду.

