Чи поліпшиться стан безпеки, гігієни праці?

Парламентська більшість ухвалила закон про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки (№ 1184).

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 230 народних депутатів, які брали участь у засіданні Верховної Ради у будівлі парламентських комітетів на Банковій.

Відповідною програмою передбачається комплексне вирішення проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку і соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу України.

Проблеми у сфері охорони праці передбачається вирішити, зокрема, шляхом підвищення ефективності державного управління охороною праці, у тому числі шляхом приведення нормативно-правової бази у сфері охорони праці у відповідність із сучасними вимогами та законодавством Євросоюзу.

Крім того, планується удосконалення системи державного нагляду і громадського контролю за додержанням вимог законодавства з охорони праці, оптимізації діяльності структурних підрозділів з охорони праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; удосконалення державного управління охороною праці через реформування державних органів управління охороною праці.

Також передбачено проведення моніторингу розроблення, впровадження та функціонування систем управління охороною праці на державному, галузевому і регіональному рівні, зокрема шляхом застосування принципів управління професійними та виробничими ризиками; дерегуляція підприємницької діяльності шляхом спрощення дозвільної системи у сфері охорони праці та запровадження декларативного принципу нагляду за станом охорони праці і промислової безпеки на підприємствах.

Очікується, що виконання програми дасть змогу, зокрема, сформувати сучасне безпечне і здорове виробниче середовище; мінімізувати ризики виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві; знизити до 2018 року коефіцієнт частоти виробничого травматизму і коефіцієнт частоти виробничого травматизму із смертельним наслідком до показників 0,6 і 0,033 відповідно, а також зберегти здоров’я та життя 850 і 270 працівників відповідно.

Прогнозний обсяг фінансування програми становить 221,88 млн грн, з них з державного бюджету - 101,16 млн грн, з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - 120,32 млн грн, інші джерела - 0,4 млн грн.