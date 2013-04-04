Україна заборонить ввезення харчів без упаковки?

Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Державною ветеринарною та фітосанітарною службою ініціювали розробку постанови про заборону ввезення на територію України харчових продуктів для власного споживання без упаковки виробника, повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, проект постанови передбачає внесення змін до Митного кодексу - зокрема, до статті 378 у частині заборони ввезення громадянами продукції для власного споживання без упаковки.

Причиною такого рішення, зазначає прес-служба, стали випадки африканської чуми свиней (АЧС) у сусідній Росії. Так, на території Російської Федерації з 2007 року виявлено 418 випадків поширення африканської чуми свиней.

При цьому в Україні був зафіксований лише один випадок спалаху АЧС у Запорізькій області.

Таким чином, сказано в повідомленні, для запобігання попаданню в Україну небезпечної тваринницької продукції, в період туристичного сезону планується посилити контроль на державному кордоні, а також додатково перевіряти регіони та об`єкти відпочинку, куди громадяни інших країн можуть завезти збудників хвороби.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня 2012 року в селі Камишуватка Запорізької області було зафіксовано зараження свиней вірусом африканської чуми.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине.