Ухвалено зміни до закону про екстрену меддопомогу

Парламентська більшість ухвалила в першому читанні проект закону про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" щодо бюджетного фінансування (№ 2102).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів, які взяли участь у засіданні Верховної Ради у будівлі парламентських комітетів на вулиці Банковій.

Як ідеться у пояснювальній записці до проекту закону вносяться з метою уточнення формулювання статті 14 щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення системи екстреної медичної допомоги в частині визначення назви бюджету, з якого мають фінансуватися заклади охорони здоров`я, що надають екстрену медичну допомогу.

Запропонованими у законопроекті змінами передбачається, що фінансове забезпечення створення, функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги, її матеріально-технічної бази, іншого майна здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів Києва і Севастополя, коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.