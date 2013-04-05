5 причин пити натщесерце воду з лимоном

Виявляється, склянка теплої води, розбавленої свіжовичавленим лимонним соком, здатна не тільки укріпити імунітет, але і запобігти виникненню багатьох захворювань.

Запобігає утворенню каменів в печінці і нирках

Лимонний сік перешкоджає утворенню каменів, захищаючи вас від захворювань печінки і нирок на довгі роки.

Бадьорить краще за каву

Дивно, але факт – такий напій бадьорить і заряджає енергією! Все просто: кава зневоднює організм, а вода з лимоном, навпаки, покращує роботу внутрішніх органів, що, у свою чергу, позитивно позначається на загальному самопочутті і настрої.

Очищає шкіру

Лимон виводить з організму шлаки, що накопичилися, і токсини, а вітамін С розгладжує дрібні зморшки і запобігає появі нових.

Покращує обмін речовин

Лимонний сік – один з найдієвіших борців з жиром і зайвими кілограмами.

sunny7.com.ua