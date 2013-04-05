Гарбузова дієта

Дієта розрахована на 12 днів. Проходить вона в три етапи.

Страви з гарбуза їдять протягом чотирьох днів. Потім стільки ж часу перерва і знову дієта. Все дуже просто. Для такого схуднення не треба себе мучити психологічно.

Першого дня треба поснідати гарбузовою кашею без цукру. Можна чайну ложку меду. Потім випити чаю з ромашки.

На обід – гарбузовий суп і салат з натертого гарбуза та яблук

Вечеря – 250 г оладок з гарбуза, чай з м`яти

Другий день

Сніданок – гарбузяний салат, чай або кава без цукру

Обід – овочевий суп або гарбузяний

Вечеря – сирі або запечені яблука, трав`яний чай

Третій день

Сніданок – гарбузяно-рисова каша без масла і цукру. Чай

Обід – суп з фрикадельками з нежирного м`яса

Вечеря – гарбузяний салат з ананасом

Четвертий день

Сніданок – салат з гарбуза

Обід – борщ нежирний, запечений перець

Вечеря – запечений гарбуз із нежирним сиром

"Якщо дуже хочеться їсти, можна перекусити фруктами. Тим, хто має проблеми з підшлунковою, краще порадитись з лікарем перед такою дієтою. Їм сирий гарбуз може зашкодити".

gazeta.ua