Як "працює" спадковість
Секрет життя укладений в нитку довжиною в метр, а шириною всього в декілька мільярдних міліметра - ДНК...
Ви знаєте історію свого народження? А історію появи на світ вашої мами? В очікуванні малюка ці відомості можуть вам дуже стати в нагоді.
Якщо у моєї мами були важкі пологи, чи означає це, що в мене теж можуть виникнути проблеми?
Таке питання часто задають лікарям жінки, які очікують появи первістка. На жаль, дати на нього однозначну відповідь неможливо.
Точніше було б сказати, що у спадок передається схильність до певного перебігу вагітності та пологів - а ось проявиться вона чи ні, залежить від багатьох обставин.
Весь генний матеріал ми отримуємо від батьків у хромосомах в момент зачаття (50% від матері, 50% від батька). Це значить, що разом з ним нам передаються і зовнішні ознаки, особливості роботи внутрішніх органів і схильність до різних хвороб.
Але, оскільки, розподіл генів та їх поєднання у кожної людини унікальний, «схильність» до тих чи інших проблем можна і не успадкувати.
Наприклад, деяку своєрідність в перебігу вагітності і пологів жінка може отримати від матері разом з особливостями гормональної системи, адже зачаття, виношування і народження дитини пов`язане з нею дуже тісно.
А іноді з покоління в покоління добре простежується схильність до стрімких або затяжних пологів.
Проявиться спадковість чи ні, залежить від багатьох факторів: впливу навколишнього середовища, умов, в яких протікала вагітність, або хвороб, які ускладнюють процес, - таких, як гіпертонія або діабет.
Наприклад, жінка, в родині якої є «традиція» затримуватися з початком пологів, може їй і не піти, якщо під час вагітності переживе сильний стрес або перехворіє грипом. Ці обставини можуть, навпаки, змусити її дитину з`явитися на світ раніше терміну.
Чому важливо знати про свою спадковість?
Завдяки цьому лікарі, яким належить стежити за майбутньою мамою та її дитиною під час вагітності та пологів, зрозуміють, до чого готуватися, і зможуть вчасно допомогти.
Знаючи про сімейну схильність до народження великих дітей або, навпаки, малюків з невеликою вагою, до занадто ранніх або пізніх пологів, лікар зможе попередити можливі проблеми.
Тим більше що зараз існують різні методи, які допомагають контролювати стан малюка і його мами.
Якщо ви чекаєте дитину, постарайтеся з`ясувати у своєї мами, бабусі та свекрухи:
•чи не було в роду спадкових і вроджених хвороб (наприклад, хвороби Дауна або вад серця);
•як проходила вагітність і пологи, чи не було ускладнень (передчасних пологів, токсикозу на початку або на останніх місяцях очікування), переривання вагітності.
Варто поцікавитися родичами і по жіночій, і по чоловічій лінії. Чим більше рідних ви опитаєте, тим краще, адже дівчаткам особливості організму передаються не тільки від мами.
Правда, коли мова йде про бабусь і дідусів, можуть з`явитися труднощі, адже в ті часи не проводилося жодних обстежень і зрозуміти, чому ж у прабабусі трапився викидень, вже неможливо.
Хоча, знати про це все одно корисно, адже виною тому може бути якась серйозна спадкова або вроджена хвороба, яка цілком може проявити себе в наступних поколіннях.
Якщо з`ясується, що проблеми були, звертайтеся до генетика і обов`язково пройдіть обстеження. До речі, за існуючими зараз правилами така консультація обов`язкова для всіх жінок на терміні до 12 тижнів вагітності.
Чим може допомогти майбутнім батькам лікар-генетик?
Він складає родовід - історію сімейних особливостей і хвороб, а якщо подружжя є родичами, вивчає його ступінь. На перший погляд це дослідження виглядає просто (квадрат, коло, стрілочки), на ділі ж все дуже серйозно. Родовід - це не тільки погляд у минуле, але і в майбутнє.
Інформація генетика дає можливість розрахувати ризик народження хворої дитини, зробити висновок про те, як буде протікати вагітність і пологи, і на підставі цього запропонувати необхідне обстеження. Якщо в роду є спадкові проблеми, лікар визначить, яким чином вони передаються в сім`ї і яка вірогідність, що вони торкнуться майбутнього малюка.
Як працює спадковість?
Секрет людського життя укладений в нитки довжиною в метр, а шириною всього в декілька мільярдних міліметра - ДНК (дезоксирибонуклеїнової кислоти). Змотана в клубок, вона знаходиться в центрі ядра кожної клітини у вигляді 46 хромосом.
Вони, у свою чергу, містять 50 000-100 000 генів, які ми успадковуємо порівну від обох батьків.
Кожна хромосома нашого організму має пару (всього їх 23), за винятком статевих хромосом у чоловіків (ХY). Якщо в парі виявляться різні гени, заявити про себе зможе лише один з них. Той ген, якому це вдасться, - домінантний, а «пригнічений» - рецесивний.
Щоб у дитини проявилася рецесивна спадкова ознака, вона повинна одночасно передатися йому і батьком, і матір`ю. А домінантне стане явним, навіть якщо дістанеться малюку від одного з батьків.