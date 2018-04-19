Як "працює" спадковість

Ви знаєте історію сво­го на­род­жен­ня? А історію по­яви на світ вашої ма­ми? В очікуванні ма­лю­ка ці відомості мо­жуть вам ду­же ста­ти в нагоді.

Як­що у моєї ма­ми бу­ли важкі по­ло­ги, чи означає це, що в ме­не теж мо­жуть ви­ник­ну­ти про­бле­ми?

Та­ке пи­тан­ня час­то за­да­ють лікарям жінки, які очікують по­яви первістка. На жаль, да­ти на ньо­го од­но­знач­ну відповідь не­мож­ли­во.

Точніше бу­ло б ска­за­ти, що у спа­док передається схильність до пев­но­го перебігу вагітності та пологів - а ось про­явить­ся во­на чи ні, за­ле­жить від ба­гать­ох об­ста­вин.

Весь ген­ний матеріал ми отримуємо від батьків у хро­мо­со­мах в мо­мент за­чат­тя (50% від матері, 50% від бать­ка). Це зна­чить, що ра­зом з ним нам пе­ре­да­ють­ся і зовнішні озна­ки, особливості ро­бо­ти внутрішніх органів і схильність до різних хво­роб.

Але, оскільки, розподіл генів та їх поєднання у кожної лю­ди­ни унікальний, «схильність» до тих чи інших про­блем мож­на і не успад­ку­ва­ти.

На­прик­лад, де­я­ку своєрідність в перебігу вагітності і пологів жінка мо­же от­ри­ма­ти від матері ра­зом з особ­ли­вос­тя­ми гормональної сис­те­ми, ад­же за­чат­тя, ви­но­шу­ван­ня і на­род­жен­ня ди­ти­ни пов`яза­не з нею ду­же тісно.

А іноді з покоління в покоління добре простежується схильність до стрімких або за­тяж­них пологів.

Про­явить­ся спадковість чи ні, за­ле­жить від ба­гать­ох факторів: впли­ву на­вко­лишньо­го се­ре­до­ви­ща, умов, в яких протікала вагітність, або хво­роб, які усклад­ню­ють про­цес, - та­ких, як гіпертонія або діабет.

На­прик­лад, жінка, в родині якої є «традиція» за­три­му­ва­ти­ся з по­чат­ком пологів, мо­же їй і не піти, як­що під час вагітності пе­ре­жи­ве силь­ний стрес або перехворіє гри­пом. Ці об­ста­ви­ни мо­жуть, на­впа­ки, зму­си­ти її ди­ти­ну з`яви­ти­ся на світ раніше терміну.

Чо­му важ­ли­во зна­ти про свою спадковість?

Зав­дя­ки цьо­му лікарі, яким на­ле­жить сте­жи­ти за май­бутнь­ою ма­мою та її ди­ти­ною під час вагітності та пологів, зрозуміють, до чо­го го­ту­ва­ти­ся, і змо­жуть вчас­но до­по­мог­ти.

Зна­ю­чи про сімейну схильність до на­род­жен­ня ве­ли­ких дітей або, на­впа­ки, малюків з не­ве­ли­кою ва­гою, до за­над­то ранніх або пізніх пологів, лікар змо­же по­пе­ре­ди­ти можливі про­бле­ми.

Тим більше що за­раз існують різні ме­то­ди, які до­по­ма­га­ють кон­тро­лю­ва­ти стан ма­лю­ка і йо­го ма­ми.

Як­що ви чекаєте ди­ти­ну, по­ста­рай­те­ся з`ясу­ва­ти у своєї ма­ми, бабусі та свек­ру­хи:

•чи не бу­ло в ро­ду спад­ко­вих і врод­же­них хво­роб (на­прик­лад, хво­ро­би Дау­на або вад сер­ця);

•як про­хо­ди­ла вагітність і по­ло­ги, чи не бу­ло усклад­нень (пе­ред­час­них пологів, ток­си­ко­зу на по­чат­ку або на останніх місяцях очікування), пе­ре­ри­ван­ня вагітності.

Вар­то поцікавитися ро­ди­ча­ми і по жіночій, і по чоловічій лінії. Чим більше рідних ви опитаєте, тим кра­ще, ад­же дівчаткам особливості організму пе­ре­да­ють­ся не тільки від ма­ми.

Прав­да, ко­ли мо­ва йде про ба­бусь і дідусів, мо­жуть з`яви­ти­ся труднощі, ад­же в ті ча­си не про­во­ди­ло­ся жод­них об­сте­жень і зрозуміти, чо­му ж у прабабусі тра­пив­ся ви­ки­день, вже не­мож­ли­во.

Хо­ча, зна­ти про це все од­но ко­рис­но, ад­же ви­ною то­му мо­же бу­ти якась се­рй­оз­на спад­ко­ва або врод­же­на хво­ро­ба, яка цілком мо­же про­яви­ти се­бе в на­ступ­них поколіннях.

Як­що з`ясується, що про­бле­ми бу­ли, звер­тай­те­ся до ге­не­ти­ка і обов`яз­ко­во пройдіть об­сте­жен­ня. До речі, за існуючими за­раз пра­ви­ла­ми та­ка консультація обов`яз­ко­ва для всіх жінок на терміні до 12 тижнів вагітності.

Чим мо­же до­по­мог­ти майбутнім бать­кам лікар-ге­не­тик?

Він складає родовід - історію сімейних особ­ли­вос­тей і хво­роб, а як­що по­друж­жя є ро­ди­ча­ми, вивчає йо­го ступінь. На пер­ший по­гляд це дослідження виглядає прос­то (квад­рат, ко­ло, стрілочки), на ділі ж все ду­же се­рй­оз­но. Родовід - це не тільки по­гляд у ми­ну­ле, але і в майбутнє.

Інформація ге­не­ти­ка дає можливість роз­ра­ху­ва­ти ри­зик на­род­жен­ня хворої ди­ти­ни, зро­би­ти вис­но­вок про те, як бу­де протікати вагітність і по­ло­ги, і на підставі цьо­го за­про­по­ну­ва­ти необхідне об­сте­жен­ня. Як­що в ро­ду є спадкові про­бле­ми, лікар ви­зна­чить, яким чи­ном во­ни пе­ре­да­ють­ся в сім`ї і яка вірогідність, що во­ни торк­нуть­ся май­бутньо­го ма­лю­ка.

Як працює спадковість?

Сек­рет людсь­ко­го жит­тя укла­де­ний в нит­ки дов­жи­ною в метр, а ши­ри­ною всьо­го в декілька мільярдних міліметра - ДНК (дезоксирибонуклеїнової кис­ло­ти). Змо­та­на в клу­бок, во­на зна­хо­дить­ся в центрі яд­ра кожної клітини у вигляді 46 хро­мо­сом.

Во­ни, у свою чер­гу, містять 50 000-100 000 генів, які ми успадковуємо порівну від обох батьків.

Кож­на хро­мо­со­ма на­шо­го організму має па­ру (всьо­го їх 23), за ви­нят­ком ста­те­вих хро­мо­сом у чоловіків (ХY). Як­що в парі ви­яв­лять­ся різні ге­ни, за­яви­ти про се­бе змо­же ли­ше один з них. Той ген, яко­му це вдасть­ся, - домінантний, а «пригнічений» - ре­це­сив­ний.

Щоб у ди­ти­ни про­яви­ла­ся ре­це­сив­на спад­ко­ва озна­ка, во­на по­вин­на од­но­час­но пе­ре­да­ти­ся йо­му і бать­ком, і матір`ю. А домінантне ста­не яв­ним, навіть як­що дістанеться ма­лю­ку від од­но­го з батьків.

dytyna.info