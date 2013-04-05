Що робити при гаймориті
Запалення слизової оболонки гайморової пазухи носа
Гайморит - це запалення слизової оболонки гайморової пазухи носа. Порушується відтік слизу, що створює сприятливе середовище для розвитку інфекції або нагноєння.
Марія Руденко, лікар-отоларинголог, називає такі можливі причини гаймориту:
- бактерії, віруси, грибки
- алергічні чинники
- певні анатомічні особливості будови носа (деформація носової перегородки)
- ускладнення після грипу, кору, скарлатини та інших інфекційних недуг
- на тлі запальних захворювань зубів (одонтогенний)
Симптоми гаймориту
- Почуття тиску й напруги в області ураженої пазухи.
- Головний біль.
- Зубний біль.
- Важке дихання носом з рясними виділеннями з нього.
Лікування гаймориту
1. Медикаментозно (призначається лікарем)
2. За допомогою ЯМИК-катетера.
3. Народними засобами:
- Приготувати морквяний сік (третину склянки), додати до нього 1 чайну ложку спиртової настоянки прополісу і 0,5 чайної ложки квіткового меду. Отриманою сумішшю просочити невеликі ватяні тампончікі і вставляти в ніс на 15-20 хвилин двічі-тричі на день.
- Закапувати в кожну ніздрю по 2-3 краплі свіжого соку буряка червоного з додаванням меду. Можна ватний тампон намочити в свіжому соку і закладати в ніс на 10-15 хвилин двічі на день.
- Розчинити 1 чайну ложку меду в 2 столових ложках теплої кип`яченої води. Взяти ватяну паличку, намочити її і закласти в ніс на 20 хвилин.
- 3 столові ложки дрібно нарізаної цибулі залити 50 мл теплої кип`яченої води, додати 0,5 чайної ложки меду, настоювати 30 хвилин, процідити і закапувати по 2-3 краплі в кожну ніздрю 4-5 разів на день.