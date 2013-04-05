Що робити при гаймориті

Гайморит - це запалення слизової оболонки гайморової пазухи носа. Порушується відтік слизу, що створює сприятливе середовище для розвитку інфекції або нагноєння.

Марія Руденко, лікар-отоларинголог, називає такі можливі причини гаймориту:

- бактерії, віруси, грибки

- алергічні чинники

- певні анатомічні особливості будови носа (деформація носової перегородки)

- ускладнення після грипу, кору, скарлатини та інших інфекційних недуг

- на тлі запальних захворювань зубів (одонтогенний)

Симптоми гаймориту

- Почуття тиску й напруги в області ураженої пазухи.

- Головний біль.

- Зубний біль.

- Важке дихання носом з рясними виділеннями з нього.

Лікування гаймориту

1. Медикаментозно (призначається лікарем)

2. За допомогою ЯМИК-катетера.

3. Народними засобами:

- Приготувати морквяний сік (третину склянки), додати до нього 1 чайну ложку спиртової настоянки прополісу і 0,5 чайної ложки квіткового меду. Отриманою сумішшю просочити невеликі ватяні тампончікі і вставляти в ніс на 15-20 хвилин двічі-тричі на день.

- Закапувати в кожну ніздрю по 2-3 краплі свіжого соку буряка червоного з додаванням меду. Можна ватний тампон намочити в свіжому соку і закладати в ніс на 10-15 хвилин двічі на день.

- Розчинити 1 чайну ложку меду в 2 столових ложках теплої кип`яченої води. Взяти ватяну паличку, намочити її і закласти в ніс на 20 хвилин.

- 3 столові ложки дрібно нарізаної цибулі залити 50 мл теплої кип`яченої води, додати 0,5 чайної ложки меду, настоювати 30 хвилин, процідити і закапувати по 2-3 краплі в кожну ніздрю 4-5 разів на день.

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