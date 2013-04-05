10 продуктів для інтелекту

1. Лосось. Містить корисну для мозку жирну кислоту омега-3. При достатньому споживанні лосося поліпшується когнітивна функція мозку.

2. Яйця. У жовтках міститься холін, який покращує пам`ять.

3. Арахісове масло або арахіс. Це джерело вітаміну Е - антиоксиданту, який захищає нервові мембрани в мозку.

4. Цілісне зерно. У цілісному зерні міститься глюкоза, клітковина і вітаміни групи B, необхідні нервовій системі.

5. Вівсянка. У вівсянці містяться вітаміни Е, В, цинк і калій, які допоможуть дітям реалізувати їх інтелектуальний потенціал.

6. Ягоди. У різних ягодах міститься багато антиоксидантів. Полуниця і чорниця покращують пам`ять; в ожині, полуниці, малині та суниці є кислоти омега-3.

7. Бобові. У бобових містяться протеїни і складні вуглеводи, клітковину, вітаміни і мінерали.

8. Різнокольорові овочі. В овочах містяться антиоксиданти.

9. Молоко і йогурт. У молочних продуктах багато протеїнів і вітамінів групи В, які є важливим компонентом для росту мозкової тканини.

10. Нежирна яловичина. Нежирна яловичина - джерело заліза і цинку, які покращують когнітивну функцію мозку. Їсти яловичину краще з овочами, багатими на вітамін С, він покращує засвоєння заліза організмом.

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