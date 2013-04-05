Як заспокоїти нерви миттєво

Напевно вам відомий найпростіший, чарівний і дієвий спосіб - порахувати до десяти. Стрес якщо і не зніме, як рукою, то, у всякому разі, зменшиться вдвічі.

Не менш популярний спосіб концентрації уваги на диханні. Дихайте повільно. І навіть подумки допоможіть собі словами: "Вдих - видих - розслаблення".

Як заспокоїти нерви за допомогою свіжого повітря

Уявіть собі, що навіть 10-хвилинної прогулянки на свіжому повітрі бажано далеко від людей та цивілізації буде достатньо, щоб заспокоїти хворі нерви. Негативну енергію, що накопичилася в вас, можна безболісно передати дереву, доторкнувшись до нього руками, постоявши біля нього хвилин п`ять і "розповівши" йому про проблеми, що вас тривожать. Включіть короткі прогулянки (а краще - пробіжки) на свіжому повітрі до списку своїх щоденних справ, і ваша нервова система скаже вам "спасибі". Доречна також помірна фізична праця на повітрі - після неї і спиться приємніше.

Як заспокоїти нерви за допомогою музики

Музика збагачує і продовжує життя. І навіть не обов`язково релаксаційна або класична. Якщо вам подобається конкретний колектив або виконавець - він теж допоможе впоратися зі стресом.

Як заспокоїти нерви розмовою

Поговоріть із другом, адже на те він і друг, щоб допомогти в скрутний час. Поділіться з ним своїми стражданнями, прислухайтеся до його поради.

Якщо такого немає, підійдете навіть ви самі - "приємно поговорити з розумною людиною". Ваш власний щоденник стане гідним співрозмовником, приймаючи ваші думки у письмовому вигляді і допомагаючи їх структурувати і розкладати по поличках.

До речі іноді поговорити можна і з абсолютно незнайомою, випадковою людиною, головне - виговоритися під час стресу. Адже добре відомий ефект від такої "терапії" як випадковий попутник, з яким ви ні до, ні після більше не побачитеся.

Поважайте і любіть себе. Пам`ятайте, оточуючі ставитимуться до вас так, як ви самі до себе ставитеся. Не треба дорікати і лаяти самого себе - це тільки посилить ваш напругу.

Як заспокоїти нерви за допомогою відпочинку

Вам відома така істина: ранок вечора мудріший? Обов`язково поспіть. Відпочинок дуже важливий для організму не тільки у фізичному, але й у моральному сенсі. Втома швидше призводить до дратівливості і нервозності, аніж відпочинок. А вранці вирішення проблеми саме може прийти до вас.

Уникайте надмірного навантаження. Навчіться балансувати між роботою і відпочинком. Брак особистого часу призводить до стресів і депресій.

Як заспокоїти нерви кардинально

Попийте традиційну настоянку валеріани - це старий випробуваний засіб. Або заваріть інші заспокійливі трави: корінь дягелю, ромашку, звіробій, м`яту перцеву, лаванду. Але не зловживайте лікарськими засобами. Прийміть ванну з розслаблюючими аромамаслами.

Як заспокоїти нерви з почуттям гумору

Клин клином вибивають. Якщо нерви розхитані негативними подіями, спробуйте налаштуватися на позитив і гарний настрій. Смійтеся, навіть якщо вам не до сміху. Подивіться гумористичну передачу, комедію, концерт. Можливо, герої, що весело вирішують свої комедійні проблеми, наштовхнуть вас на рішення і позбавлення від ваших, таких "некіношних" реальних проблем, допоможуть знайти вихід із ситуації і нарешті заспокоїти нерви.

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