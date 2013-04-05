Чому не можна кип'ятити воду двічі

Вода - джерело життя, вона складає 80 відсотків всього організму (у дітей — 90%), тому до її якості повинні застосовуватися найстрогіші вимоги.

Одним з ключових методів знезараження і поліпшення якості води, що вживається, було і залишається її кип`ячення, при якому убиваються безліч бактерій, знижується кількість хлору, вода стає м`якою. Але... Численні дослідження кип`яченої води показують, що важкі метали не пропадають при такому методі обробки води, а деякі частинки хлору можуть вступити в контакт з іншими елементами і перетворитися на достатньо шкідливі речовини.

Якщо ж одну і ту ж воду прокип`ятити кілька разів, що часто практикують особливо в офісах і на підприємствах в обід, то кількість цих небезпечних для організму сполук зростає, а частка корисних сполук кисню зменшиться до мінімуму. Іншими словами, вода з «живої» і корисної (навіть відносно) може стати «мертвою» і шкідливою.

econet.ua