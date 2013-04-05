Їжа, яка спалює жир

Дієтологи дали поради тим, хто хоче завжди відчувати себе здоровим і красивим.

ЗЕЛЕНЬ

Вона багата вітамінами і мікроелементами, які прискорюють обмін речовин. А ще в них багато клітковини, яка примушує ШКТ працювати швидше. Надлишки жиру виводяться активніше, поліпшується мікрофлора кишечника і всього, що з ним пов`язане.

ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ

Він багатий катехінами — могутніми антиоксидантами, які не дають жирам одержати у нас постійну прописку. Тільки пам`ятаєте, що в нім окрім катехинов є ще і кофеїн, який погіршує периферичний кровообіг, що викликає целюліт.

БОБИ

По-перше, там є білок. По-друге, клітковина. По-третє, фермент фазеоламин, який заважає засвоєнню вуглеводів і перетворенню їх у ворожі складки.

ЯГОДИ

Точніше — ягоди соковитих темних сортів (чорниця, вишня). У них багато біофлавоноїда, який зміцнює судинні стінки і не дає холестерину проникати в них.

КАПУСТА

Окрім клітковини, всі хрестоцвітні містять органічну тартроновую кислоту. Її місія — не давати вуглеводам перетворюватися на жир.

УЗВАР

У нім багато калію, який не дає застоюватися рідині і підвищує ефективність фізичних тренувань.

КОРІНЬ ІМБИРУ

Пекучі речовини в нім примушують кров бігти швидше, а шлунок — працювати активніше.

ВІВСЯНКА І ЦІЛІСНІ ЗЛАКИ

Вони — це клітковина + складні вуглеводи: вони прискорюють метаболізм.

СПЕЦІЇ

У них є така речовина, як капсаицин — він покращує мікроциркуляцію крові, що прискорює обмін речовин на клітинному рівні.

ЯБЛУКА

У них — вже обридлива вам клітковина. Але не тільки— ще і пектини, які всмоктують в себе холестерин, солі важких металів, токсини і виводять їх самі знаєте як. Ті ж властивості є у груш.

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