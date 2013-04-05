Фонд Р.Ахметова "Розвиток України" проведе просвітницьку акцію

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» до Всесвітнього дня здоров`я 7 квітня проведе в Києві просвітницьку акцію у рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, метою акції є привертання уваги українців до проблеми туберкульозу, а також розповсюдження інформації, що сьогодні завдяки сучасним методам діагностики, а також за умови своєчасного і безперервного лікування, туберкульоз виліковний: це лише хвороба, а не вирок.

У Фонді Р.Ахметова розповіли, що 7 квітня з 12.30 до 14.30 саме зі слоганом «Сьогодні туберкульоз виліковний!» будуть розташовані інформаційні стенди з портретами відомих людей, які свого часу страждали на цю хворобу. Стенди будуть розміщені в Києві біля пам`ятників Лесі Українки (ст. м. «Печерська», пл. Лесі Українки), Максиму Рильському (Голосіївський парк) і Марії Заньковецькій (південно-східна частина Міського парку). Ці пам`ятники обрано не випадково, адже саме ці талановиті особи, увічнені у наш час, у минулому столітті хворіли на туберкульоз, наголошується у повідомленні.

Крім того, 7 квітня з 09.00 до 18.00 біля Головпоштамту (вул. Хрещатик, 22) кияни і гості столиці зможуть скористатися можливістю безкоштовно обстежитися на пересувному цифровому флюорографі і одержати консультацію лікаря-фтизіатра. Таке обстеження дає можливість раннього виявлення захворювання легенів, включаючи туберкульоз, а також інших патологій грудної клітки. Виявлення хвороби на ранніх стадіях допомагає вчасно призначити лікування, що є запорукою успішного одужання.

Як підкреслила керівник відділу адвокації, комунікації і соціальній мобілізації програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» Марія Маковецька, основна мета акції - у Всесвітній день здоров`я привернути увагу людей до власного здоров`я і профілактики хвороб.

"Ми пропонуємо усім, хто з різних причин не може потрапити до лікаря, зробити скринінг грудної клітки. І якщо когось непокоїть тривалий кашель понад 3-х тижнів – це має стати сигналом, що вам потрібно звернутися до вашого сімейного лікаря. Роль профілактики дуже важлива, адже легше попередити хворобу, ніж потім з нею боротися", – відзначила М.Маковецька.

Також до акції приєднаються студенти-медики Національного медичного інституту ім. Богомольця. Як майбутні лікарі, вони зможуть розповісти всім охочим про хворобу, основні симптоми хвороби, поінформувати про наявність Всеукраїнської гарячої лінії 0 800 503 080 і порталу, присвяченого проблемі туберкульозу, stoptb.in.ua.