Ситуація з проходженням повені в Україні є контрольованою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських під час виїзної наради щодо недопущення повені.

“Ситуація з пропуском повені в цілому по Україні контрольована. Окремі осередки підтоплення населених пунктів є у Чернігівській, Одеській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областях”, - сказав М.Болотських.

Він наголосив, що ситуація з розчищенням автошляхів у зв’язку із загрозою підтоплення також є контрольованою, вживаються усі необхідні заходи для ліквідації загроз перебоїв в автосполученні.