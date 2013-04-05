В Україні 82% дітей-сиріт виховуються у сім’ях

В Україні на сьогодні 82% дітей-сиріт виховуються у сім’ях.

Про це йшлося під час зустрічей уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка в США з представниками неурядових організацій, які працюють в інтересах дітей, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Ю.Павленко провів зустріч з представниками Організації родин усиновителів дітей з України та Росії (Family Russian Ukrainian Adoption). Мета організації - допомагати дітям-сиротам з України та інших країн Східної Європи знайти нові родини, адаптуватися в американському суспільстві, звикнути до нової культури та традицій. Крім того, організація сприяє громадянам США в усиновленні дітей.

Ю.Павленко також зустрівся з представниками неурядової організації «Національна рада з усиновлення». Головним напрямком її діяльності є сприяння в усиновленні дітей, влаштуванні у прийомні сім’ї. Організація активно долучається до напрацювання законодавчих норм, спрямованих на захист прав дітей, піклування про дітей-сиріт, дітей з особливими потребами.

Уповноважений Президента поінформував представників неурядових організацій про реалізацію в Україні права дітей-сиріт на виховання у сім’ї.

Сторони обговорили досвід роботи організацій із захисту прав дітей, а також особливості адаптації усиновлених з України дітей в американських родинах. Окрему увагу приділили питанням міждержавного усиновлення.

Також Ю.Павленко провів зустріч з директором українського національного інформаційного центру Вашингтонського відділення Українського конгресового комітету Америки Михайлом Савківим. Під час зустрічі йшлося про можливість об’єднання зусиль і партнерства у питаннях захисту прав дітей-громадян України, яких усиновили американські родини, надання допомоги в адаптації дітям.

Окремо було наголошено на важливості співпраці організації з консульськими установами України у США, зокрема в питаннях інформування про українських дітей, усиновлених громадянами США.