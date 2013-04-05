Завтра в Україні очікуються дощі

Завтра в Україні, крім Криму, Приазов`я та східних областей, очікуються дощі, на заході подекуди з мокрим снігом.

Вночі у Карпатському регіоні сильний мокрий сніг та дощ, вранці та вдень у більшості північних та центральних областей місцями сильний дощ, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У західних областях на дорогах подекуди ожеледиця; вночі та вранці на півдні та сході в окремих районах туман. Вітер східний з переходом на північно-західний (на півдні та сході переважно південно-західний), 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°, у Криму до 22°; на решті території вночі 1-6° тепла, на заході місцями 0-2° морозу, вдень 4-9° тепла, в центральних областях до 12°.

У Києві області у суботу - дощ, вранці та вдень місцями сильний. Вітер східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.