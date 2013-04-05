Реформи у медицині не передбачають закриття лікарень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова на брифінгу в Національному медичному університеті ім. Богомольця, де проходить розширене засідання колегії МОЗ "Про підсумки діяльності у 2012 році, завдання та перспективи розвитку сфери охорони здоров`я".

На переконання міністра, лікарні з мінімальною кількістю ліжко-місць є не медичним, а, ймовірніше, соціальним закладом.

«Нас критикують за закриття і наводять приклади у практичній діяльності на місцях. Вважаю, що лікарні, які нараховують 10-15 лікарняних ліжок, це сьогодні не є лікарні в сучасному розумінні. Це - заклади для соціальної підтримки, соціального утримання людей… Громадяни, які звикли, щоб у них була лікарня з ліжками денного перебування, бояться, що вони не будуть отримувати змогу прийти взимку полежати, перепочити, оскільки це люди похилого віку і вони звикли традиційно роками так у лікарні підтримувати своє здоров’я. Можна лежати на ліжку і вдома. Якщо немає обладнання і немає кваліфікованого медика, який обслуговує це ліжко, це безперспективно», - вважає Р.Богатирьова.

За словами міністра, саме перебудова первинної ланки дозволить пацієнтам «мати сімейного лікаря як порадника, як медичного фахового представника, і саме від нього отримувати допомогу».

«Наприклад, ми закриваємо й малопотужні пологові будинки, зокрема, на 10 ліжок, де одні пологи на 20 днів. Яка може бути кваліфікація в лікарів, які там працюють? Безумовно, вона низька, оскільки люди не практикують щоденно. Де материнські та дитячі втрати? Саме в таких відділеннях. Коли починаєш пояснювати це людям, вони розуміють», - зазначила Р.Богатирьова.